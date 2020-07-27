|
Впечатляет: митинг в поддержку Тихановской в Гомеле с высоты птичьего полета
Источник материала: Партизан
В воскресенье в Гомеле прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.
По наблюдениям присутствующих, собралось не менее 10 000 человек.
Кандидат в президенты напомнила о своей программе, главные пункты которой — освободить политзаключенных и провести честные справедливые выборы.
Смотрите, как выглядел этот митинг с высоты птичьего полета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье в Гомеле прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)