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Впечатляет: митинг в поддержку Тихановской в Гомеле с высоты птичьего полета

27.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье в Гомеле прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По наблюдениям присутствующих, собралось не менее 10 000 человек. 

Кандидат в президенты напомнила о своей программе, главные пункты которой — освободить политзаключенных и провести честные справедливые выборы.  

Смотрите, как выглядел этот митинг с высоты птичьего полета.
 
Теги: Гомель
 
 
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В воскресенье в Гомеле прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.
 
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