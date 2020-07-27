Нацбанк предлагает ограничить штрафы за просрочку кредитов

Источник материала: Ежедневник

фото: finlizing.info

Соответствующий проект указа разослан в коммерческие банки.

Согласно документу, планируется запретить повышенный размер процентной ставки и ввести ограничения по размеру штрафов за несвоевременное погашение кредита, сообщило БТ . Необходимость документа обосновывается недопущением «избыточной финансовой нагрузки на кредитополучателей и минимизации негативных последствий для развития бизнеса, обусловленных повышенным влиянием внешних негативных факторов".

Размер неустойки в год, согласно предлагаемым нововведениям, не может превышать по краткосрочным кредитам 20% от суммы кредита, по долгосрочным - 10%.