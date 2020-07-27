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Нацбанк предлагает ограничить штрафы за просрочку кредитов
27.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: finlizing.info
Соответствующий проект указа разослан в коммерческие банки.
Согласно документу, планируется запретить повышенный размер процентной ставки и ввести ограничения по размеру штрафов за несвоевременное погашение кредита, сообщило
Размер неустойки в год, согласно предлагаемым нововведениям, не может превышать по краткосрочным кредитам 20% от суммы кредита, по долгосрочным - 10%.
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Соответствующий проект указа разослан в коммерческие банки.
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