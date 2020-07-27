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Дожди, грозы и жара. Все о погоде в Бресте на неделе

27.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Начало новой рабочей недели в Бресте будет ненастным, а с четверга дожди и жара уйдут из города — и наконец установится комфортная солнечная погода, сообщает AccuWeather.

Дожди, грозы и жара. Все о погоде в Бресте на неделе

В понедельник будет переменная облачность. Утром будет +24 °С, днем столбик термометра поднимется до +28 °С. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков — 65%.

Во вторник будет облачно. Утро будет жарким, до +26 °С. Возможен дождь. Во второй половине дня осадки маловероятны, а воздух прогреется до +29 °С.

В среду будет переменная облачность. Возможны дожди с грозами. Утром столбик термометра поднимется до +25 °С. Днем будет на два градуса теплее.

С четверга температура пойдет на спад. Осадки не прогнозируются, воздух прогреется до +23 °С.

В пятницу будет +22 °С.

Хорошей нам рабочей недели, друзья!

 
Теги: Брест
 
 
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  Начало новой рабочей недели в Бресте будет ненастным, а с четверга дожди и жара уйдут из города — и наконец установится комфортная солнечная погода, сообщает...
 
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