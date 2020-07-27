Большинство россиян положительно относятся к Лукашенко – ВЦИОМ

Источник материала: ОНТ

Больше половины россиян положительно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

В частности, проведенное экспертами этого центра исследование показало, что 52% опрошенных рассказали о своем положительном отношении к Лукашенко, 35% относятся к Президенту Беларуси безразлично, при этом 9% респондентов испытывают отрицательные чувства.

Кроме того, сообщается, что среди позитивных чувств 34% участника опроса назвали уважение, 18% – симпатию, 14% – доверие. Среди негативных чувств 7% опрошенных испытывают недоверие, 5% – разочарование, в числе нейтральных чувств 22% назвали безразличие.

Всероссийский опрос проводился 21 июля 2020 года, его участниками стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Людей опрашивали по телефону.

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