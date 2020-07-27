«В одноместной палате с телевизором». Белоруска рассказывает про беременность, роды и жизнь в Эстонии

Источник материала: Tut.by

Татьяне Виноградовой 29 лет, полтора года назад она перебралась в Эстонию из Гомеля. Сейчас она живет в Таллине вместе с мужем и маленьким ребенком. О жизни в городе на берегу Балтийского моря, особенностях мировоззрения эстонцев и родах в Эстонии читайте в проекте «Наши за границей».



Татьяна на тропе здоровья в национальном парке Лахемаа в Эстонии

— В 2016 году в Сети познакомилась со своим будущим мужем Женей, мы просто общались, не думая про отношения. Рассказывали друг другу про то, как прошел день, делились новостями, жаловались порой на определенные моменты в жизни или, наоборот, делились хорошим. Но через два года переписки я поняла, что Женя мне очень нравится и я хочу с ним встретиться. Взяла отпуск, поехала в Латвию, там он меня встретил на машине, и мы поехали знакомиться с Эстонией, в которой он жил.

Осенью мы подали документы на временный вид на жительство для меня в Таллине. В январе 2019-го я получила ID-карту сроком на 5 лет. Родители, пока не познакомились лично с будущим мужем, были категорически против моего переезда, отец даже говорил, что меня могут забрать в рабство (улыбается). Как только Женя впервые приехал в Гомель и познакомился с родителями, то они полностью поменяли мнение.

Уезжать, бросив все, было очень тяжело. В Гомеле у меня был привычный образ жизни, друзья и семья, а в Эстонии, кроме мужа, никого не было. Было ли мне страшно? Нет, ни капельки, ведь я была с мужем.

Первые впечатления





В Эстонии сначала чувствовала себя человеком из каменного века (улыбается). Здесь совсем все иначе. Конечно, здесь не ходят в скафандрах по улицам, но сама структура, уклад жизни и менталитет людей заметно отличаются. Кстати, здесь много русскоговорящего населения. Практически во всех магазинах работают русскоязычные или эстонцы с достаточно хорошим уровнем знания русского языка, что существенно облегчило жизнь при переезде. Были, конечно, и те, кто не знал русского, но я говорю по-английски, поэтому проблем больших никогда не было. Да, я попадала в ситуации «твоя моя не понимать», но крайне редко.

Когда мы зашли впервые в магазин, то я все цены в уме переводила на белорусские рубли. Очень многие позиции меня радовали: к примеру, килограмм филе свежей форели 9,99 евро за кг, килограмм свежих королевских креветок — 8,99 евро, свинина — 3,69 за шейную вырезку, курица — 1,59 за килограмм, батон — 0,45, молоко — 0,95, масло — 1,19, сметана — 1,08.

Цены на брендовую одежду заметно ниже, чем в Беларуси: кроссовки PUMA — 36 евро, рубашка H&M — 9 евро, джинсы ZARA — 11,99 евро, джинсы Tommy Hilfiger — 68 евро, куртка PUMA — 28 евро, кроссовки Lacoste — 68 евро. Во время распродаж можно купить по очень привлекательным ценам одежду и обувь.



Фото: Креветки из магазина

Единственное, что меня расстраивает, — проблема с парковкой: или нельзя ставить (знак или нужна специальная карточка), или платно (цены разные от 1 евро за 30 минут, до 5 евро за час). Бесплатно машину можно ставить только там, где стоит знак tasuta и указано время: час, два, три, четыре. Как правило, обычно один или два часа возле торговых центров, продуктовых магазинов, в парке Кадриорг, а после — платно. Обязательно на таких парковках ставить парковочные часы под лобовое стекло с указанием времени, когда ты поставил авто, иначе штраф 35 евро.

Про жилье и зарплаты

Я живу в квартире мужа, но если говорить о ценах на покупку квартиры, то в среднем от 1400 до 6000 за квадратный метр, в среднем трехкомнатная квартира в новостройке (не в центре города и не возле моря) стоит от 150 000 €. Возле моря даже двухкомнатные продают за 300 000 €. Если не в новостройке, то трехкомнатную квартиру с нормальным ремонтом (60 квадратных метров) можно купить за 85 000 — 110 000 евро.

Коммунальные платежи очень высокие: зимой за трехкомнатную квартиру выходит 230−250 евро, летом 150−170.

Еще при строительстве рассчитано, что каждый жилец дома может ставить один автомобиль, под лобовым стеклом которого должна быть специальная парковочная карточка, которую выдает председатель. Если кто-то «чужой» поставит автомобиль, то любой жилец может вызвать специальную службу, они выпишут штраф 20 евро.

Если говорить про аренду жилья, то все зависит от района, состояния квартиры. В среднем я бы сказала, что за нормальную двухкомнатную квартиру нужно заплатить от 300−350 евро в месяц, не считая коммунальных услуг.



Новый город в Таллине

Уровень зарплат по соотношению к ценам на продукты и одежду относительно хороший: врачи в зависимости от специальности получают 2200−2600 евро, строители 1400−2000, охранники от 300 до 800 в среднем (мой свекор на пенсии и работал охранником в одной фирме по графику сутки через трое с 20.00 до 8.00 и зарплата была 700 евро), учителя 1200−1500 евро, продавец в магазине 800−1000.

Хочется отметить то, что работодатели-эстонцы всегда в приоритет ставят эстонское население. В больницу устроиться в Таллине мне будет крайне тяжело, даже если уровень эстонского будет идеальным. У врачей на приемах нет очередей вообще. Потому что здесь есть система приема семейных врачей, которые ведут семьи, включая деток. По записи не более 14 человек в день. Вас могут взять без записи, если что-то серьезное. Вызовов у врачей практически нет: может быть, 1−3 в день.



В поликлинике

Про менталитет, традиции и транспорт

Существует стереотип, что эстонцы очень медленные, но это неправда. Они просто любят размеренную жизнь, неспешную. По детям на детской площадке можно понять, где кто: русские шустрые, быстрые, непоседы, а эстонские детки сидят себе, ковыряются в песочке не спеша. Взрослые эстонцы обычно закрытые, сдержанные, необщительные, у них немого мимики и жестов при общении.



Исторический центр Таллина

Одна из популярных эстонских традиций — эстонский праздник песни. Он представляет собой удивительное мероприятие, в котором участвуют коллективы хорового пения, духовые оркестры и другие музыкальные объединения. Знаменательное событие, внесенное в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходит на свежем воздухе, привлекая тысячи зрителей из разных стран мира. Обычно фестиваль проводится ближе к середине лета. Каждые пять лет на Таллинском певческом поле собираются десятки музыкальных коллективов, численность отдельных из них насчитывает несколько тысяч человек. Обычно мероприятие стартует в центре города и в виде шествия продолжается до певческого поля.

Еще один праздник — это Иванова ночь и Иванов день. В ночь с 23 на 24 июня отмечается Иванова ночь, и 24 июня официально государственный праздник Jaanipäev (Иванов день). В народе этот день еще называют «днем мяса и пива», поскольку на каждом шагу жарится мясо и продается пиво. Обычно город пустеет, поскольку все гулянья организовывают ближе к морю, в музее под открытым небом, в небольших парках. В этот день много развлекательных программ, ярмарки, песни, танцы. Эстонцы очень любят этот праздник. Из национальных блюд очень распространены: mulgikapsad (мульгикапсад) — свиное рагу с ячменем, перловкой и кислой капустой, mulgipuder (мульгипудер) — перловая каша с пюре из картофеля, kartuliporss, или, если дословно, «картофельный поросенок» (картулипорс) — мясо, запеченное в картофельном пюре, кровяные блинчики, ячменные галушки, копченая форель, пряная таллинская килька. Из десерта: манный мусс с ягодным соком, печенье с корицей piparkook, яблочные пироги.



Традиционная выпечка с корицей

А вот масленица (vastlapäev) у эстонцев от белорусской отличается. Здесь не пекут блины, привычные для нас. В этот день варят свиные ножки с горохом или бобами, которые подают с квашеной капустой и пекут масленичные булочки (vastlakukkel). Булочка представляет собой круглый шар из дрожжевого или масленичного теста, у которого отрезают шляпку, кладут варенье и взбитые сливки. К слову, мне эти булочки очень понравились, но и блины я пеку обязательно.

Если говорить про климат, то здесь пасмурно, особенно в осенне-весеннее время. Например, в ноябре солнце за месяц может всего пару раз выглянуть. Климат тоже значительно отличается от нашего: частые холодные прибалтийские ветра, дожди, сырость. Зимой +2 и незначительный ветер дают ощущение того, что на улице — 5 (± пару градусов). А летом, наоборот, если +30, то ощущение, как будто все 40.

Какого-то выраженного отличия во взаимоотношениях между собой в эстонских семьях не заметила (возможно, только их сдержанность). Если на улице увидите целующихся людей, то это однозначно русские. Когда меня спрашивали, откуда я, то порой складывалось впечатление, что люди знают жизнь в Беларуси лучше меня. Они мне рассказывали, как у нас прекрасно жить и что у нас страна для жизни. И мой муж был уверен тоже, что в Беларуси жизнь намного лучше, чем в Эстонии. Но когда приехал и пожил пару недель, то понял, что не лучше. Даже если взять поход в магазин: в Эстонии закупиться необходимыми продуктами вам обойдется примерно в 15 евро (свинина, яйца, хлеб, молоко, масло, колбаса, сыр, овощи, фрукты, сладости). В Беларуси деньги уходили намного быстрее, поскольку, покупая то же самое, мы тратили больше.



ID-карта и проездной билет

Если взять проезд в общественном транспорте, то для жителей Таллина он бесплатный: автобус, трамвай, электричка, троллейбус. Но для этого у жителя Таллина должна быть персональная единая проездная карта Ühiskaart и имеющаяся при себе ID-карта. Когда вы заходите в общественный транспорт, то карту прикладываете к специальному аппарату, там загорается зеленый свет, и это означает, что ваш билет считался и можно ехать, не боясь штрафа (40 евро). Также бесплатно могут проехать дети в возрасте до 7 лет и пассажиры, сопровождающие детей в возрасте до 3 лет. А вот для остальных людей цены на транспорт весьма высоки: вы можете приобрести билеты на один час или один день для передвижения на общественном транспорте в Таллине.

Часовой билет (на 60 мин.) у водителя: 2 €.

Часовой билет на проезд в течение часа (60 мин.): 1,50 €

Дневной билет (на 24 ч.): 4,50 €

Билет на 3 дня (72 ч.): 7,50 €

Билет на 5 дней (120 ч.): 9 €

Билет на 30 дней: 30 €

Карточка Tallinn Card: на 24, 48 или 72 ч. (стоимость включает бесплатное посещение музеев и достопримечательностей): 16 € - 64 €. Условия в общественном транспорте очень хорошие: имеются небольшие экраны для просмотра новостей или рекламы, кондиционеры, все сиденья удобные. Для того чтобы выйти на нужной остановке, вам необходимо нажать на кнопку «STOP» — и водитель будет знать, что есть желающие выйти.

Но мы на общественном транспорте ездили крайне редко, поскольку все наши поездки были на автомобиле. Обслуживание автомобилей здесь очень дорогое. К примеру, замена всех фильтров, масла обойдётся вам в 150−200 евро. Часовая работа мастера оплачивается от 25 евро. И плюс сами автозапчасти. В принципе, конечно же, цена на запчасти зависит от марки автомобиля. Когда у нас был Volvo, то расход был намного больше. Сейчас у нас Opel Insignia 2012 года, и за год ее эксплуатации на обслуживание вышло около 1000 евро. Но на «вольво» уходило намного больше. Цены на бензин до коронакризиса были 1,49 за литр 98-го бензина, а сейчас 1,24 евро. На дизель 0,99 евро за литр.

Про роды в Эстонии



Родовая палата, где проходят схватки

Перед переездом я постаралась максимально подготовить список того, что мне необходимо на первое время, и, конечно же, это были мои документы (свидетельство о рождении, свидетельство о браке с апостилем, диплом об окончании высшего медицинского образования с апостилем, курсы о повышении квалификации, водительские документы), вещи, привычная косметика.

При переезде в другую страну у меня в голове был четкий план действий: выучить язык, подтвердить диплом врача и найти работу, но моим планам было суждено существенно измениться, когда в феврале 2019 г. мы узнали о том, что ждем ребенка.

Все было хорошо, но в один день 5 марта начался ужасный токсикоз. Тогда я и познакомилась с медициной в Таллине. В Эстонии медицина страховая. Есть государственная страховка Haigekassa (больничная касса), и есть частные (например Ergo, If).

Одним из пунктов для получения вида на жительство было оформление страховки. В моем случае была Еrgo (420 евро в год), а после постановки на учет в женскую консультацию по ведению беременности предоставляется гос. страховка, и все становится бесплатным. Она действует с момента постановки на учет и до достижения ребенком 3 лет. В связи с моим токсикозом (рвота до 30 раз за сутки, периодически с кровью, нарушение функции почек по анализам) меня ждали 1,5 месяца ежедневных капельниц. При первом обращении (вызов скорой) мне по телефону отказали, ссылаясь на то, что нужно обратиться к семейному врачу. Но после того как я не могла вставать уже с постели, сделала повторный звонок — и они приняли вызов и отправили бригаду скорой помощи.



Можно схватки переживать в ванной и рожать в ней

Меня удивило такое отношение, поскольку в Беларуси уже давно был бы зафиксирован вызов. Приехала скорая достаточно быстро (в течение 7−10 минут). Меня осмотрели, взяли анализ на уровень глюкозы, измерили температуру и давление, поставили капельницу и забрали в больницу.

В связи с тем, что отсутствовала на тот момент страховка (на учет еще не успела встать, 12 марта был назначен прием), то осмотр и оказанная помощь нам обошлись в 115 евро. Потом я в течение 10 дней написала заявление в свою страховую, и нам выплатили эти 115 евро. 12 марта я встала на учет, и мне оформили страховку, благодаря которой дальнейшее ведение беременности и роды были бесплатными.

Первое посещение акушерки запомнится мне навсегда, поскольку она была эстонкой и не понимала вообще русского, а английский еле знала. Кое-как мы смогли на жестах и по словарю «пообщаться» и заполнить все данные. Хочется сразу отметить то, что в Эстонии все компьютеризировано: все больничные в электронном виде, рецепты, направления, запись также. Она сама меня записала к русскоязычной акушерке Марике, и до родов я наблюдалась у нее.

Здесь нет множества анализов, бесконечных посещений врачей на протяжении беременности, и вас будет вести акушерка, а не врач. Лишь в том случае, если у вас будут какие-то проблемы, тогда назначат консультацию врача. УЗИ делают два раза, если все хорошо. Первое при постановке на учет и второе на 21−22 неделях. Поскольку моей акушерке не понравился размер живота (не соответствовал сроку беременности), то меня ждало третье УЗИ в 32 недели, по данным которого не было проблем.

Посещение акушерки — 1 раз в полтора месяца. Срок родов стоял на 26−30 октября. До родов вы должны заполнить анестезиологическую карту (вся информация о том, чем болели, были ли операции, аллергия на препараты, есть ли хронические заболевания) и план родов (здесь вы пишете, что хотели бы и как, а чего не хотели бы). К примеру, рожать можете в любой позе: сидя на стуле, стоя, в воде, лежа на кровати; с музыкой или без, с приглушенным светом и так далее.



Еда в роддоме

Условия в больницах очень хорошие, весь медперсонал внимательный, заботливый. В Эстонии такая система, что вы можете стоять на учете по беременности, где захотите, и рожать — тоже. Выбор в Таллине для родов небольшой: всего 2 роддома. Выбрали мы тот, где были все специалисты, хорошая реанимация (надо заранее предвидеть все, даже самое плохое), ближе к дому. В Эстонии, как и в большинстве стран Европы, приняты партнерские роды. Поэтому изначально мы с мужем все обговорили и ходили на курсы по родам.

Схватки начались 26 октября утром, я позвонила дежурной акушерке, и она рассказала план действий. Пока схватки нерегулярные, то можно быть дома. В связи с тем, что у меня все протекало спокойно и хорошо, то мы дома были до самого вечера, пока схватки не стали частыми.

Роды проходили в одноместной палате с телевизором, своим туалетом, душем, ванной, мячиком для фитбола и всякими вспомогательными приспособления для облегчения схваток. Муж все время был рядом, то массировал спину, то ходил со мной по комнате, то держал мою руку, то поливал в душе на спину водой. Сразу хочу сказать, что во время родов он просто сидел полубоком, держал мою руку и помогал дышать. Но не перерезал пуповину и не сунулся туда, куда не надо.

Мы заранее обговорили, что при рождении малышки главное его присутствие, а не то, чтоб он лез принимать роды вместо акушерки.

В Эстонии на роды с вами может пойти любой человек, включая доулу. Здесь очень распространена эта услуга — роды с доулой, или индивидуальной акушеркой. Роды врачи принимают только в экстренных случаях, а так в основном акушерки. Кесарево сечение делают по очень строгим показаниям. А если первые или вторые роды были путем кесарева сечения, то последующие вы все равно можете рожать естественным путем.



Карта беременной

27 октября в 2.50 ночи появилась наша дочь. Здесь сразу после родов около часа или полутора ребенка кладут к маме на грудь и уходят. Вы находитесь вдвоем или, если с вами муж или близкий вам человек, то втроем. Вас никто не беспокоит, ребенка не уносят. Через час или полтора после родов пришла акушерка и в этой же палате, где мы рожали, осмотрела малышку, взвесила и измерила. Потом на полчаса дала нашему папе, а мне принесли покушать. Чуть позже она принесла нам бирочку с личным кодом дочки и открытку, в которой указаны все данные и с указанием, кто принимал роды (акушер и муж).

Мои роды были не очень гладкими, и в определенный период нужна была помощь врача. Вскоре нас перевели в послеродовое отделение. В роддомах имеются палаты семейного типа: двуспальная кровать, кроватка для ребенка, пеленальный столик, свой туалет, душ, холодильник, стол, чайник, телевизор и трехразовое питание для вас и мужа. К сожалению, они были все заняты, и нас перевели в обычное отделение, где были палаты трехместные, поэтому муж не мог находиться с нами.

Еду приносят на подносах в палаты и через некоторое время приходят забрать, нет очередей. Первородящие не менее 48 часов находятся в больнице, повторнородящие — 6 часов, и можно домой. Если роды были путем кесарева сечения, то 72 часа минимум.

Если вы житель Таллина, то в больнице вам подарят пакет новорожденному (махровое полотенце, боди, распашонки, шапочку, кофточку, одеялко). В родовом и послеродовом отделениях имеется все необходимое, и как таковой сумки в роддом не надо. Сопровождающему в родах лицу (в моем случае мужу) нужна была только сменная одежда, никаких хирургических костюмов, бахилов и прочего.

Здесь нет понятия стерильности в родах, а считается, что организм ребенка должен заселиться вашей и вашего супруга микрофлорой. В послеродовом отделении вашему малышу выдадут одежду, памперсы, салфетки, все для обработки глаз и пупка.



Подарок для жителей Таллина

Женщинам выдают необходимые гигиенические предметы обихода. Выписки нет такой, как мы привыкли. Вы просто выходите из здания больницы, при которой находится роддом. Нет выписных комнат, толпы близких с цветами и шарами и всего прочего. Никаких бумаг вам не дают. Вся информация в электронном виде, включая код ребенка (у всех есть свой isikukood). Когда мы поехали в загс, чтобы оформить свидетельство, то просто предоставили свои ID-карты и назвали код малышки. Нам сразу выдали свидетельство о рождении и подарочек (320 евро и чашка с тарелкой маленькой таллинки). Выплаты тем, кто не работал (как я), будут идти до полутора лет в размере 540 евро ежемесячно, они называются «родительская зарплата». Тем, кто работал, платят среднюю заработную плату за последние 6 месяцев работы. После полутора лет выплата будет всего по 38 евро в месяц.

Декрет в Эстонии, как и в Беларуси, длится 3 года.

Про Таллин

Город Таллин предстает перед нами как бы в двух испостасях: современный с очень красивой архитектурой город, с одной стороны, и старый город с брусчаткой, узкими проходами, пиками крыш, старыми постройками — с другой.

В старом городе вы окунетесь в Средневековье, сможете посетить музеи, вышгороды, забежать в самую знаменитую блинную Kompressor, посмотреть на старый город с башни церкви Олевисте.

Всем, кто планирует приехать в Эстонию, рекомендую прогуляться к Таллинской телебашне с панорамным видом с высоты 170 метров, а при желании можете со специальной экипировкой вылезти на открытую террасу телевышки и увидеть всю красоту в округе, свесив ноги с высоты… Стоимость взрослого билета 15 евро, детского (с 7 до 18 лет) — 9 евро и семейного 31 (2 взрослых и их дети).

Еще есть интересный музей «Летная Гавань» — самый интересный морской музей в Европе.



Летняя гавань

В исторических ангарах гидросамолетов выставлено около 200 подлинных экспонатов: настоящая подводная лодка «Лембит», столетний ледокол «Суур Тылль», гидросамолет Short 184, остов самого старого эстонского корабля и т.д. Вы сможете спуститься в подводную лодку, пройтись по всем её частям, ознакомиться со всем, что есть внутри, почувствовав себя моряком.

Сможете сфотографироваться в морских костюмах, испробовать стимуляторы разной категории шторма, давления под водой, 3D-управление самолетом и лодкой. Увидеть через очки виртуальной реальности, как начиналось строительство этого ангара.

На открытом воздухе представлено множество экспонатов военных кораблей, которые вы можете посетить. Стоимость билета на взрослого человека 15 евро, детский (с 7 до 18 лет) — 8 евро и семейный (2 взрослых и хоть 5 детей) 30 евро. Взять ребенка соседки не выйдет: документы могут проверить. Детям до 7 лет — бесплатно.

Еще есть музей под открытым небом, который находится всего в 15 минутах езды от центра Таллина. Это удивительное место, которое познакомит вас с сельской архитектурой Эстонии и деревенской жизнью XVIII—XX веков семей разного достатка.

Это небольшое село, где вы сможете посетить 14 хуторов, церковь, трактир, школу, ветряные мельницы, пожарное депо, сельский магазин. В музее можно купить предметы рукоделия местных мастеров, прокатиться в повозке, запряжённой лошадью, или отведать в деревенском трактире эстонские национальные блюда. Стоимость билета: 10 евро взрослый, детский — 7 евро, семейный — 20 евро.

Обратите внимание на парк Кадриорг и японский парк.



В парке Кадриорг

Парк Кадриорг основан в XVIII столетии по личному приказу великого императора Петра Первого. Самодержец планировал использовать это место как летнюю резиденцию. Царя привлекала близость столь любимого им моря — до набережной Пирита от императорского дворца неспешным шагом можно дойти всего за пять минут.

Известный Таллинский парк назван в честь любимой супруги Петра Первого Екатерины. Изначально он назывался на немецкий манер — Екатериненталь. С течением времени название парка изменили на более традиционное для эстонского языка Кадриорг. В переводе на русский язык оно звучит как «долина Кадри». В то же время имя Кадри — это эстонский аналог русского имени Екатерина. Мы очень любим с мужем и доченькой гулять по парку.

Если вы приезжаете с детьми, то можете сходить в Таллинский зоопарк (мы ходили, но мне очень жалко животных).



В зоопарке

Ботанический сад. Здесь можно прогуляться по достаточно большой территории под открытым небом, а также посетить закрытый ангар, в котором представлено множество деревьев и растений из разных уголков мира.

Водопад Кейла располагается в 30 км от Таллина. Вид его завораживает! В окрестностях водопада есть дорожки для прогулок протяженностью 3 км. А водопад Ягала также расположен в 30 км от города. В летнее время он может быть не такой впечатляющий, как весной, когда реки полноводные. Но лично я была в восторге от этой красоты.



Водопад Кейла



Водопад Ягала

Посетите карьер Румму, который расположен в 50 км от Таллина и представляет собой затопленную бывшую тюрьму. Сейчас это любимое место для дайвинга и просто отдыха. Мы бывали на карьере около 5 раз, и каждый раз захватывает дух.



В Палдиски

Еще интересно побывать в Палдиски — это маленький городок Северной Эстонии. Самой крупной достопримечательностью Палдиски является высокое побережье. Величественный уступ глинта поражает своей красотой. Здесь ощущение полной свободы. Находится он в 70 км от города.

Вируское болото является пешеходной тропой с одной из лучших возможностей доступа, проходящей через характерный лесной и болотный ландшафт Лахемаа. Тропа составляет 3,5 км в длину, длина круга 6 км. Учебная тропа познакомит вас с болотной растительностью, некогда песчаными дюнами, эскерами и лесом. Вдоль тропы проходит дощатая дорога, в центре которой находится смотровая башня. Вы будете идти по болоту, порой в некоторых местах доски немного прогибаются, и это придает особый адреналин.

Променад Пирита, когда вдоль моря по новой, преображенной набережной вы будете идти и наслаждаться видом и красотой. Для детей здесь очень много детских площадок, ну и взрослых тоже не обделили огромными качелями с видом на море.

Обратите внимание также на музей природы, музей здравоохранения, Kumu, музей фильма, исторический музей и множество других прекрасных мест.



Болото Виру

За полтора года Эстония стала для меня родной, но я очень скучаю по родителям, друзьям и родным краям. Родители приезжали к нам 2 раза, пока не начался весь этот коронакризис. Им очень понравилось в Эстонии, в частности в Таллине. Мне бы очень хотелось, чтоб они перебрались к нам. Мы с мужем очень любим Беларусь и каждый приезд стараемся устроить себе небольшое путешествие по белорусским краям. Моему мужу очень нравится наша природа, ее климат, отзывчивость и открытость белорусов. Но, выбирая между жизнью в Эстонии и в Беларуси, мы выбрали первое, поскольку уровень жизни здесь, конечно же, выше.

В планах на будущее — выучить язык, подтвердить диплом и работать педиатром. Очень надеюсь, что в скором времени смогу начать заниматься с репетитором и окончу курсы детского массажа, на которые я записалась. Еще в планах у нас запустить программу «воссоединение семьи» и чтоб родители жили в Таллине. Хочется верить, что все получится.

Все рассказы в проекте «Наши за границей» отражают только субъективный опыт героев и героинь.

Если вы, как и Татьяна, перебрались за рубеж и готовы поделиться своим опытом в проекте «Наши за границей» — пишите на alesia.pesenko@tutby.com