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Власти о возможной девальвации: Успокойтесь. Никто никакой станок не включает. Ажиотажа нет, у нас хватает денег

27.07.2020 11:34 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: tvr.by

«Я бы хотел обратиться к широким экономическим кругам, которые очень активно комментируют действия правительства и нагнетают напряженность, что Премьер-министр Беларуси Роман Головченкоай-яй-яй все плохо, правительство сейчас включит станок печатный, начнет наращивать зарплаты, будет эмиссия, будет опять курс доллара расти». Для чего это делается, зачем людям вливается такая информация в голову? На кого работают люди, которые каждый день и через день нагнетают эту напряженность? У меня лично ответа на этот вопрос однозначного нет», – сказал Головченко в интервью госканалу «Беларусь 1».

«Уважаемые господа, успокойтесь. Никто никакой станок не включает. Все управляемо и контролируемо. Ажиотажа нет, у нас хватает денег в бюджете для того, чтобы выполнять свои социальные обязательства и выполнять программу развития. Поэтому если кто то за это беспокоится, то не надо за это беспокоиться», – добавил премьер-министр.

Кроме того, глава правительства отметил, что в Беларуси ситуация с ценами спокойная, инфляция – в прогнозных параметрах. «У нас задача, которая была поставлена перед правительством и Национальным банком, - годовой рост потребительских цен не должен превышать 5%. На сегодняшний день мы имеем 3,2% с начала года, причем по контролируемым ценам он еще ниже», – сказал он.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что печатный станок в стране не запускался, рост зарплат у бюджетников исполнялся по плану, а людям вливается...
 
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