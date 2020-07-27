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« И как же мне не вспоминать  друзей своих погибших лица…»

27.07.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В минувшее воскресенье в историческом музее прошло мероприятие, приуроченное увеличению экспозиции выставочного зала «Афганской славы». Участие в нем принимали заместитель председателя районного исполнительного комитета Ирина Евдокименко, воины-интернационалисты, сотрудники музея, школьники старших классов СШ № 1. Более подробно об этом событии читайте в районной газете.

« И как же мне не вспоминать  друзей своих погибших лица…»

« И как же мне не вспоминать  друзей своих погибших лица…»

« И как же мне не вспоминать  друзей своих погибших лица…»

« И как же мне не вспоминать  друзей своих погибших лица…»

« И как же мне не вспоминать  друзей своих погибших лица…»

« И как же мне не вспоминать  друзей своих погибших лица…»

« И как же мне не вспоминать  друзей своих погибших лица…»

 
 
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В минувшее воскресенье в историческом музее прошло мероприятие, приуроченное увеличению экспозиции выставочного зала «Афганской славы». Участие в нем принимали...
 
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