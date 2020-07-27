Лесные пожары в Португалии: сотни спасателей борются с огнем

Источник материала: ОНТ

Лесные пожары в самом центре Португалии вынуждают людей покидать свои дома. На борьбу с огнём направлены сотни спасателей и авиация.

Уже известно об одном погибшем, еще 6 человек получили травмы. Сообщается, что помощь Португалии готов оказать Евросоюз - спутники системы «Коперник» будут передавать пожарной службе самые подробные снимки мест, где бушует стихия. Работу пожарных осложняет жаркая погода, ветер и то, что работать приходится на горной местности.

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