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Лесные пожары в Португалии: сотни спасателей борются с огнем

27.07.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лесные пожары в Португалии: сотни спасателей борются с огнем

Лесные пожары в самом центре Португалии вынуждают людей покидать свои дома. На борьбу с огнём направлены сотни спасателей и авиация.

Уже известно об одном погибшем, еще 6 человек получили травмы. Сообщается, что помощь Португалии готов оказать Евросоюз - спутники системы «Коперник» будут передавать пожарной службе самые подробные снимки мест, где бушует стихия. Работу пожарных осложняет жаркая погода, ветер и то, что работать приходится на горной местности. 

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Лесные пожары в самом центре Португалии вынуждают людей покидать свои дома. На борьбу с огнём направлены сотни спасателей и авиация. Уже известно об одном...
 
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