Министерство обороны прокомментировало «паровоз» из БТРов на проспекте Победителей

Источник материала: Tut.by

26 июля на проспекте Победителей очевидцы засняли Минске собрался «паровоз» из БТРов">ДТП с несколькими БТРами. На записи видно, как механик-водитель врезался в остановившийся впереди БТР, а тот продвинулся вперед и протаранил еще один. Министерство обороны прокомментировало происшествие.

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— Колонная двигалась по проспекту Победителей на тренировку парада и в какой-то момент подъехала к сужению дороги. Механик-водитель первой машины притормозил, а следующие за ним водители не успели вовремя среагировать. Произошло столкновение. Обычно колонна движется с бóльшим интервалом между машинами, но в этот раз мы старались как можно меньше мешать водителям других автомобилей, поэтому колонна шла более плотно. В результате ДТП никто не пострадал. Техника также не получила повреждений, поэтому сразу после происшествия колонна продолжила движение, — пояснили в пресс-службе Министерства обороны.

Напомним, о том, что в городе для подготовки к Дню воздушно-десантных войск появятся колонны военной и специальной техники, предупреждало Минобороны. Сам праздник 2 августа, но основные гулянья в столице пройдут на день раньше с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта. В программе будут участвовать военнослужащие сил специальных операций.