ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Министерство обороны прокомментировало «паровоз» из БТРов на проспекте Победителей

27.07.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

26 июля на проспекте Победителей очевидцы засняли Минске собрался «паровоз» из БТРов">ДТП с несколькими БТРами. На записи видно, как механик-водитель врезался в остановившийся впереди БТР, а тот продвинулся вперед и протаранил еще один. Министерство обороны прокомментировало происшествие.

Видео: «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ» в Telegram

— Колонная двигалась по проспекту Победителей на тренировку парада и в какой-то момент подъехала к сужению дороги. Механик-водитель первой машины притормозил, а следующие за ним водители не успели вовремя среагировать. Произошло столкновение. Обычно колонна движется с бóльшим интервалом между машинами, но в этот раз мы старались как можно меньше мешать водителям других автомобилей, поэтому колонна шла более плотно. В результате ДТП никто не пострадал. Техника также не получила повреждений, поэтому сразу после происшествия колонна продолжила движение, — пояснили в пресс-службе Министерства обороны.

Напомним, о том, что в городе для подготовки к Дню воздушно-десантных войск появятся колонны военной и специальной техники, предупреждало Минобороны. Сам праздник 2 августа, но основные гулянья в столице пройдут на день раньше с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта. В программе будут участвовать военнослужащие сил специальных операций.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Проспекте Победителей очевидны засняли, как несколько БТР-ов устроили ДТП. Министерство обороны прокомментировало происшествие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лесные пожары в Португалии: сотни спасателей борются с огнем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика