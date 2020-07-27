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Белстат: средняя зарплата в Слуцком районе второй месяц держится выше 1000 рублей
27.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Средняя номинальная начисленная заработная плата в Слуцком районе в июне 2020 года выросла на 7,5 и составила 1 016,5 рублей. Это следует из оперативных данных Национального статистического комитета, опубликованных на
Таким образом, официальная средняя зарплата в Слуцком районе второй месяц подряд превышает заветную тысячу.
Стоит отметить, что речь идёт о так называемой зарплате «грязными» - без вычета подоходного налога и взносов в Фонд социальной защиты.
Для сравнения, средняя зарплата в Солигорском районе в июне составила 1 647,1 рублей (+54,6 BYN по сравнению с майскими данными), в Копыльском - 1 027,9 рублей (+54,6), в Стародорожском - 1 045,2 (+23,7), Любанском - 1 031,2 (+42,4) рублей.
В целом по Минской области средняя номинальная начисленная заработная плата в июне выросла до 1 233,4 рублей (+3,4), а средняя зарплата по республике в июне составила 1248,9 рублей.
Кроме этого Белстат недавно
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Slutsk-Gorod.by
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Средняя номинальная начисленная заработная плата в Слуцком районе в июне 2020 года выросла на 7,5 и составила 1 016,5 рублей. Это следует из оперативных данных...
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