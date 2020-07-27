ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белстат: средняя зарплата в Слуцком районе второй месяц держится выше 1000 рублей

27.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Белстат: средняя зарплата в Слуцком районе второй месяц держится выше 1000 рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Слуцком районе в июне 2020 года выросла на 7,5 и составила 1 016,5 рублей. Это следует из оперативных данных Национального статистического комитета, опубликованных на сайте ведомства.

Таким образом, официальная средняя зарплата в Слуцком районе второй месяц подряд превышает заветную тысячу.

Стоит отметить, что речь идёт о так называемой зарплате «грязными» - без вычета подоходного налога и взносов в Фонд социальной защиты.

Для сравнения, средняя зарплата в Солигорском районе в июне составила 1 647,1 рублей (+54,6 BYN по сравнению с майскими данными), в Копыльском - 1 027,9 рублей (+54,6), в Стародорожском - 1 045,2 (+23,7), Любанском - 1 031,2 (+42,4) рублей.

В целом по Минской области средняя номинальная начисленная заработная плата в июне выросла до 1 233,4 рублей (+3,4), а средняя зарплата по республике в июне составила 1248,9 рублей.

Кроме этого Белстат недавно опубликовал сведения о медианной заработной плате работников по республике (медианная зарплата - зарплата среднего человека, когда половина людей заработала больше его, а вторая половина - меньше). Медианная зарплата оказалась меньше средней на 334 рубля и в мае составила 893,9 рублей.

Интересные факты:

  • По данным портала banki24.by, в Солигорский район характеризуется самым высоким расслоением по зарплатам.
  • Медианная зарплата в мае за полгода выросла на 45,4 рублей, но в пересчёте на доллары США снизилась на 44,45$пишет «Радыё Свабода».
  • Несколько дней назад Лукашенко отметил, что большинство белорусов всё-таки пока получают меньше 1000 рублей.
  • Как средняя, так и медианная зарплата, публикуются в статистической отчётности без вычетов подоходного налога (13%) и взносов в Фонд социальной защиты (1%).

Slutsk-Gorod.by
Фото: YouTube

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя номинальная начисленная заработная плата в Слуцком районе в июне 2020 года выросла на 7,5 и составила 1 016,5 рублей. Это следует из оперативных данных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская впервые детально рассказала, что сделает сразу же после победы на выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика