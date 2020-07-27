Белстат: средняя зарплата в Слуцком районе второй месяц держится выше 1000 рублей

Источник материала: Слуцк Город





Средняя номинальная начисленная заработная плата в Слуцком районе в июне 2020 года выросла на 7,5 и составила 1 016,5 рублей. Это следует из оперативных данных Национального статистического комитета, опубликованных на сайте ведомства.

Таким образом, официальная средняя зарплата в Слуцком районе второй месяц подряд превышает заветную тысячу.

Стоит отметить, что речь идёт о так называемой зарплате «грязными» - без вычета подоходного налога и взносов в Фонд социальной защиты.

Для сравнения, средняя зарплата в Солигорском районе в июне составила 1 647,1 рублей (+54,6 BYN по сравнению с майскими данными), в Копыльском - 1 027,9 рублей (+54,6), в Стародорожском - 1 045,2 (+23,7), Любанском - 1 031,2 (+42,4) рублей.

В целом по Минской области средняя номинальная начисленная заработная плата в июне выросла до 1 233,4 рублей (+3,4), а средняя зарплата по республике в июне составила 1248,9 рублей.

Кроме этого Белстат недавно опубликовал сведения о медианной заработной плате работников по республике (медианная зарплата - зарплата среднего человека, когда половина людей заработала больше его, а вторая половина - меньше). Медианная зарплата оказалась меньше средней на 334 рубля и в мае составила 893,9 рублей.

Интересные факты:

По данным

Медианная зарплата в мае за полгода выросла на 45,4 рублей, но в пересчёте на доллары США снизилась на 44,45$ , пишет «Радыё Свабода».

, Несколько дней назад Лукашенко отметил

Как средняя, так и медианная зарплата, публикуются в статистической отчётности без вычетов подоходного налога (13%) и взносов в Фонд социальной защиты (1%).

Slutsk-Gorod.by

Фото: YouTube