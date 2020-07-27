Тихановская впервые детально рассказала, что сделает сразу же после победы на выборах

Источник материала: KYKY

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, вокруг которой объединились штабы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на своем сайте показала предвыборную программу . Как уже не раз звучало на митингах Тихановской, она стремится стать президентом в первую очередь для того, чтобы вернуть беларусам право выбора. Главной целью она называет проведение честных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, включая тех, кого ЦИК лишил возможности бороться за президентское кресло.

Как Тихановская, вступив в должность президента, намерена организовать повторные честные выборы:

Назначить шесть новых независимых членов ЦИК, включая председателя, и издать указ о проведении новых выборов президента.

Сформировать систему избирательных комиссий так, чтобы в них включили представителей всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также представителей кандидатов в президенты.

На каждом участке установить прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию.

Каждый бюллетень демонстрировать наблюдателям и только после этого помещать в стопку голосов за кандидата.

Дать доверенным лицам кандидатов право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке.

Допускать досрочное голосование в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине.

Предоставить всем кандидатам равные возможности для агитации, без злоупотребления служебным положением.

«После моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон, – пишет кандидат на своем сайте. – Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа государственных служащих. Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода.

Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, устанавливающее ограничение по количеству сроков пребывания на посту президента, и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет проводиться одновременно с выборами президента».

Тихановская также обещает устроить новые парламентские выборы, утвердить статус парламента как высшего представительного постоянно действующего и единственного законодательного органа власти, расширить полномочия органов местного самоуправления и управления.