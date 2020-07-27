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Тихановская впервые детально рассказала, что сделает сразу же после победы на выборах
Источник материала: KYKY>
Кандидат в президенты Светлана Тихановская, вокруг которой объединились штабы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на своем сайте
Как Тихановская, вступив в должность президента, намерена организовать повторные честные выборы:
«После моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон, – пишет кандидат на своем сайте. – Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа государственных служащих. Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода.
Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, устанавливающее ограничение по количеству сроков пребывания на посту президента, и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет проводиться одновременно с выборами президента».
Тихановская также обещает устроить новые парламентские выборы, утвердить статус парламента как высшего представительного постоянно действующего и единственного законодательного органа власти, расширить полномочия органов местного самоуправления и управления.
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская, вокруг которой объединились штабы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на своем сайте показала предвыборную...
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