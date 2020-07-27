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В Брестской области купание запрещено в четырех местах отдыха

27.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области запрещено купаться в четырех местах отдыха - все они располагаются в Столинском районе. Такая информация размещена на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области купание запрещено в четырех местах отдыха

Органы госсаннадзора еженедельно оценивают зоны отдыха с отбором проб воды на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По причине несоответствия результатов лабораторных исследований воды и состояния прибрежной полосы запрещено купаться детям и взрослым, а также заниматься водными видами спорта на пляже в Столине на реке Копанец в заливе "Ольховка" (южнее парка "Маньковичи"), на озере в д. Нечатово, на карьере у дачных участков возле агрогородка Глинка и на реке Чаква в урочище "Салабаи" в агрогородке Рубель.

Кроме того, в Брестской области ограничено купание детей на трех пляжах. Это зона отдыха у реки Щара в агрогородке Дарево Ляховичского района, пляжи на озере Луковское в Малоритском районе и на реке Горынь в рабочем поселке Речица Столинского района.

Контроль за содержанием территорий и обустройством зон отдыха на водоемах региона продолжается. Санитарно-эпидемиологическая служба призывает отдыхающих обращать внимание на информационные стенды в местах отдыха и при наличии запрета воздерживаться от купания.

 
 
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  В Брестской области запрещено купаться в четырех местах отдыха - все они располагаются в Столинском районе. Такая информация размещена на сайте областного...
 
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