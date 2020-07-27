Собака не смогла спуститься с вершины горы: спасатели на носилках вынесли ее

Источник материала: ОНТ

Трогательная история о том, как в Англии спасали собаку.

Хозяева вместе со своим питомцем спускались с вершины. У Дейзи заболели лапы, и она отказалась идти дальше. Пронести самостоятельно 55-килограммового сенбернара через ущелья и водопады люди не могли. Пришлось вызывать спасателей. Операция проходила точно так же, как и в случае с человеком. Спасатели дали Дейзи болеутоляющее и положили на носилки. Все завершилось благополучно. Хорошо выспавшись, Дейзи вновь была в обычном бодром настроении.

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