Квартал со встроенным в пятиэтажку детсадом планируют возвести в Пружанах

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанах (Брестская область) планируют возвести новый квартал многоэтажной застройки. В одном из домов предлагается разместить встроенный детский сад, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Сергей Гук.





"Этот микрорайон не новый. Когда-то там был поселок мелиораторов, теперь появится современная многоэтажная застройка, - рассказал Сергей Гук. - Изыскиваем возможности ее уплотнения, так как город со всех сторон окружен сельскохозяйственными угодьями. "Брестпроект" завершает проектирование участка, где разместятся 6-8 пятиэтажных кирпичных домов".

С расширением микрорайона возникнет необходимость в увеличении мест в дошкольных учреждениях. Поэтому рассматривается возможность размещения на первом этаже одной из пятиэтажек встроенного детского сада. Со временем помещения можно будет перепрофилировать под другой социальных объект.

"Внутри квартала будет исключено движение транспорта - это рекреационная, прогулочная зона. Планируется, что при его строительстве изменится дорожная инфраструктура. По согласованию с Госавтоинспекцией намечено обустроить кольцевую развязку и велодорожку", - отметил зампредседателя райисполкома.

Ожидается, что к освоению участка строители приступят уже в четвертом квартале. Ввод в эксплуатацию первых двух домов намечен на 2021 год. В первую очередь квартиры будут предлагаться многодетным и молодым семьям. Всего же в Пружанском районе на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят около 1,2 тыс. человек.