Прокуратура Брестской области: при исполнении законодательства об обращениях граждан и юрлиц выявлены нарушения

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Брестской области в первом полугодии 2020 года при надзоре за соблюдением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц провела 33 проверки в местных исполнительных и распорядительных органах, контролирующих органах, иных субъектах хозяйствования. Как итог – внесено 28 представлений, вынесено 22 предписания, 26 лиц официально предупреждены о недопустимости повторного нарушения законодательства.





Среди основных упущений и недостатков названы:

• неполное разрешение обращений;

• нарушение сроков их рассмотрения;

• неразъяснение заявителям порядка обжалования решений по их обращениям;

• после рассмотрения обращений, в которых сообщалось о нарушениях законодательства, должностные лица не всегда принимали меры к привлечению лиц, их допустивших, к ответственности.

Во всех случаях прокуроры при наличии оснований ставили вопрос о наступлении ответственности за несоблюдение законодательства об обращениях граждан.

Так, по требованию прокуратуры Брестской области организовано надлежащее рассмотрение коллективного обращения жителей многоквартирного дома в г.Березе. В нем заявители сообщили о неудовлетворительном состоянии расположенной в центре города придомовой территории, просили ее благоустроить и принять меры по сносу самовольно возведенных построек.

До обращения в прокуратуру жильцов дома уведомили о том, что ГУПП «Березовское ЖКХ» уже выполнило работы по сносу самовольно возведенных построек.

При этом в ходе выезда прокурорских работников на место оказалось, что работы по благоустройству не произведены, зафиксированы самовольно занятые земельные участки, обнаружена незаконно возведенная хозяйственная постройка. И такие обстоятельства фактически остались без внимания при рассмотрении коллективного обращения.

В целях устранения выявленных недостатков в работе местных властей прокуратура Брестской области внесла представление председателю Березовского райисполкома.

После рассмотрения акта надзора придомовую территорию благоустроили, ряд должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Всего по результатам прокурорских проверок за нарушения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц 78 сотрудников компетентных служб привлечены к дисциплинарной, а 3 – к административной ответственности.

Служба информации прокуратуры Брестской области