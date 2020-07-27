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В Барановичах рабочие обнаружили артснаряд времен войны

27.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах во время земляных работ обнаружили артиллерийский снаряд, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Барановичах рабочие обнаружили артснаряд времен войны

Инцидент произошел на ул. Чурилина. При рытье траншеи под газопровод рабочие наткнулись на боеприпас. О находке сообщили в дежурную часть городского отдела милиции. На место происшествия выехали сотрудники ГОВД, саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию оперативно перекрыли.

В Барановичах рабочие обнаружили артснаряд времен войны

По оценке специалистов, боеприпасом оказался артиллерийский снаряд 152 мм времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено. Снаряд уничтожен.

В УВД напомнили, что при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

 
 
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  В Барановичах во время земляных работ обнаружили артиллерийский снаряд, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Инцидент произошел на ул. Чурилина. При...
 
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