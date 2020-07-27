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Канопацкая еще выступит: кандидат в президенты решила создать партию
Источник материала: Партизан
Про партию кандидат в президенты подробности не сообщила, но пообещала это сделать на ТВ.
Кандидат в президенты Анна Канопацкая написала в своем
“Это то, над чем я сейчас плотно работаю, используя все высвободившееся из-за отказа от поездок по регионам время. Первые заявления сделаю вечером 28 июля, во время выступления на телеканале «Беларусь 1», — сообщила Анна Канопацкая.
Что касается агитационных пикетов, то кандидат в президенты и ее штаб считают их небезопасными.
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В интервью телеканалу “Настоящее время” экс-депутат и кандидат в президенты Анна Канопацкая заявила, что ей каким-то образом удалось замерить свой уровень поддержки белорусами.
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Про партию кандидат в президенты подробности не сообщила, но пообещала это сделать на ТВ.
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