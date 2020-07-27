ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Довели? 70-летний сельчанин пытался убить начальника Брестской ГАИ

27.07.2020 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня утром в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома зашел 70-летний житель Брестского района и сделал три выстрела из неизвестного оружия. В покушении на убийство сотрудника милиции подозревается 70-летний житель Брестского района

Довели? 70-летний сельчанин пытался убить начальника Брестской ГАИ
фото носит иллюстративный характер
27 июля примерно в 8.55 в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома пришел 70-летний житель Брестского района, сообщает СК.

Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. 

Милиционер оперативно среагировал на складывающуюся ситуацию, что помогло избежать ему ранения. Он не пострадал.

Милицейский чиновник в этот день проводил приём граждан. 

УСК по Брестской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и п.10 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси. 

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома зашел 70-летний житель Брестского района и сделал три выстрела из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Кобрина ездил с поддельными российскими правами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика