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В Беларуси похолодает к концу июля

27.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Беларуси похолодает к концу июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Июльская погода в этом году напоминает «природные качели»: несколько дней тепло, затем наступает прохлада. Не изменится характер атмосферных процессов и на этой неделе. Еще три дня влиять на погоду будут теплые воздушные массы, а в последних числах июля и в начале августа станет прохладно. Дожди будут проходить часто и с разной интенсивностью. Они пополнят июльскую копилку осадков. Пока во многих регионах страны отмечается их дефицит», — сказали в Белгидромете.

В Беларуси похолодает к концу июля

Во вторник, 28 июля, погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем — 24-30 градусов.

В среду, 29 июля, на значительной части территории страны сохранится теплый воздух, но из-за влияния активного атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы, ожидается много облаков. Ночью преимущественно в западных районах, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы при активном развитии грозовых облаков местами не исключены сильные дожди, в отдельных районах с градом. Ночью и утром местами могут возникать непродолжительные туманы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем будет от плюс 21 по северо-западу до 31 градуса тепла по юго-востоку страны.

В четверг, 30 июля, фронтальные разделы покинут Беларусь. Погоду в основном будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в сырой, прохладной воздушной массе, поступающей с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер прогнозируется западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, по юго-востоку — до плюс 18. Днем будет 18-24 градуса, по югу Брестской и Гомельской областей — на пару градусов теплее.

В пятницу, 31 июля, снова ожидается влияние фронтального раздела с северо-запада Европы. Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем будет 16-22 градуса, по юго-востоку — до плюс 24.

По предварительному прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные характер погоды существенно не изменится.

БЕЛТА.

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В Беларуси похолодает к концу июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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