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На митинге Тихановской в Гомеле работали провокаторы. Что о них известно
Источник материала: Партизан
Вчера в Гомеле в 20.00 начался митинг в поддержку Светланы Тихановской.
Провокатор, который пришел с мегафоном в рюкзаке. Фото Надежды Бужан
Но стоило кандидату в президенты поприветствовать гомельчан, как из толпы тут же донесся крик в мегафон: «Ответь, почему с обмана начинаешь? Почему скрыла доходы?»
К мужчине тут же подошли охранники и предотвратили провокацию. Несмотря на то, что технику забирать не стали, его криков в тот вечер больше не было слышно.
«
Еще одна провокация случилась в конце митинга. Молодая девушка пробралась к сцене, выхватила из рюкзака мегафон и стала кричать: «Люди, кому вы верите? Здесь не кого голосовать!» Так как гомельчане были настроены очень враждебно по отношению к девушке, служба безопасности окружила ее в кольцо, тем самым защитив от людей. После этого она сбежала. Девушка также успела засветиться в кадре.
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Вчера в Гомеле в 20.00 начался митинг в поддержку Светланы Тихановской.
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