Источник материала: Виртуальный Брест

Беловежская пуща - одна из важнейших достопримечательностей Беларуси. Это остатки первобытного леса, простиравшегося когда-то от Балтийского моря до реки Буг и от Одера до Днепра. Беловежская пуща расположена в Брестской области, входит в число четырех национальных парков Беларуси и является самым большим лесом в центральной Европе. Заповедник находится в 340 км на юго-запад от Минска.



