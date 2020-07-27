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Летний день в национальном парке "Беловежская пуща"
27.07.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Беловежская пуща - одна из важнейших достопримечательностей Беларуси. Это остатки первобытного леса, простиравшегося когда-то от Балтийского моря до реки Буг и от Одера до Днепра. Беловежская пуща расположена в Брестской области, входит в число четырех национальных парков Беларуси и является самым большим лесом в центральной Европе. Заповедник находится в 340 км на юго-запад от Минска.
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Беловежская пуща - одна из важнейших достопримечательностей Беларуси. Это остатки первобытного леса, простиравшегося когда-то от Балтийского моря до реки Буг и...
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