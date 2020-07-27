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Что делать при начинающейся дальнозоркости

27.07.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дальнозоркость — расстройство зрения, при котором глаз фокусирует изображение неправильно, не на сетчатке, а позади нее. При этом человек не может рассмотреть мелкие объекты, которые находятся поблизости, они кажутся размытыми. Предметы, которые находятся на большом расстоянии, могут быть видны хорошо, но не всегда. В «Здоровье Mail.ru» собрали важную информацию о дальнозоркости (на языке врачей — гиперметропии) и о том, куда обращаться, если у вас возникли проблемы со зрением.


Фото: pixabay.com

Причины дальнозоркости бывают разными. Например, она может возникать из-за укороченного, как бы «сплющенного» в переднезаднем направлении глазного яблока. Наиболее распространена «возрастная» дальнозоркость — пресбиопия. Ее причины до конца не известны. Вероятно, она возникает из-за того, что хрусталик — главная линза глаза — утрачивает способность адекватно изменять свою кривизну.

Какие симптомы должны заставить обратиться к врачу?

Основной симптом, по которому диагностируют дальнозоркость, — нарушение зрения относительно предметов, расположенных вблизи.

Вопреки названию патологии, человек совсем не обязательно будет хорошо видеть то, что находится далеко.

Если вы заметили у себя похожие симптомы, вам нужно посетить окулиста и провериться:

  • Мелкие предметы, которые находятся вблизи, кажутся размытыми.
  • Чтобы рассмотреть то, что находится вблизи, вам постоянно приходится прищуриваться.
  • Периодически беспокоят боли, жжение в области глаз.
  • После чтения, работы с компьютером, рисования, вязания у вас в глазах возникают неприятные ощущения, беспокоят головные боли.

Чтобы установить правильный диагноз и определить степень нарушения, врач проверит остроту зрения, назначит специальные исследования, которые помогут оценить рефракцию — преломляющую способность глаза.

Нужно ли проверяться, если у вас хорошее зрение?


Фото: unsplash.com

В группе риска по пресбиопии находятся все люди старше 35 лет. Это состояние — такое же проявление старения, как, например, седина или морщины. Лучше диагностировать дальнозоркость и начать ее коррекцию как можно раньше. Для этого в 40 лет нужно посетить врача-окулиста и провериться.

Если у вас никогда не было проблем со зрением, и вы не носите очки или контактные линзы, вам нужно проходить профилактические осмотры через каждые 2−4 года с 40 до 54 лет, затем каждые 3 года — с 54 до 64 лет и каждые два года, начиная с 65 лет.

Если у вас повышены риски глазных заболеваний, например, в семье много родственников, страдающих глаукомой, то вам нужно проверяться каждые 1−2 года начиная с 40 лет.

Как справиться с дальнозоркостью?

Есть три способа коррекции гиперметропии. Самый простой и безопасный — очки. Важно правильно подобрать линзы. При дальнозоркости они должны быть «плюсовыми». Чтобы правильно определиться с диоптриями, врач должен провести обследование: оценить остроту зрения вдаль и вблизи, провести рефрактометрию с помощью специального прибора — авторефрактометра, и диагностических линз.

Необходимо исследовать бинокулярный баланс (одинаково ли хорошо правый и левый глаз видят с подобранными линзами), аккомодацию (как глаз видит предметы вблизи и вдали). Если человек уже носит очки, их линзы проверяют на диоптриметре. Когда линзы подобраны, пациента просят немного походить в пробной оправе и оценить ощущения, проверить, не возникает ли дискомфорта.


Фото: unplash.com

Некоторым людям нужны разные очки для зрения вблизи, для смотрения вдаль, а иногда еще и третьи — для средних расстояний. Для таких случаев существуют бифокальные и трифокальные линзы. Они состоят из разных оптических зон.

Альтернатива очкам — контактные линзы. Они создают на роговице дополнительную кривизну и помогают сфокусировать изображение на сетчатке. К несомненным плюсам контактных линз можно отнести то, что они незаметны, обеспечивают хорошее боковое зрение, с помощью них достигается предсказуемая коррекция. Но есть и недостатки. За линзами нужно правильно ухаживать, чистить, дезинфицировать, их ношение связано с повышенными рисками инфекций, раздражения, повреждения роговицы. Контактные линзы обходятся дороже очков (но дешевле, чем хирургическое вмешательство).

Третий вид коррекции — рефракционная хирургия, когда с помощью лазера изменяют кривизну роговицы. В основном применяют два типа вмешательств: LASIK и фоторефракционную кератэктомию (ФРК). Разница между ними состоит в том, что в первом случае на роговицу воздействуют изнутри, предварительно вырезая и отгибая ее лоскут, а во втором случае — снаружи. Стоит помнить, что результаты таких операций необратимы, поэтому перед тем, как на них решаться, нужно поговорить с врачом, обсудить все возможные преимущества и риски.

Почему нельзя покупать очки «на улице» и выбирать их самостоятельно?

Без осмотра специалиста и точной диагностики практически невозможно подобрать правильные линзы.

Возможно, вы станете видеть лучше, но в целом дальнозоркость останется нескорректированной. Со временем это грозит некоторыми осложнениями: головными болями из-за напряжения глаз, снижением работоспособности.

В некоторых профессиях человек с плохим зрением может создать опасность для себя и окружающих. Иногда развивается косоглазие.

Можно ли предотвратить дальнозоркость?

Эффективных способов профилактики дальнозоркости в настоящее время не существует. Нет «домашних» средств, которые помогут справиться с расстройством, не поможет ни специальная «глазная гимнастика», ни БАДы, ни витамины. Но вы можете выполнять некоторые рекомендации, которые помогут в целом улучшить состояние глаз:

  • Регулярно проверяйтесь у окулиста.
  • Носите солнцезащитные очки, которые защищают от ультрафиолетовых лучей.
  • Своевременно лечите артериальную гипертонию, сахарный диабет и другие заболевания, которые могут повлиять на состояние глаз.
  • Придерживайтесь здорового питания. Для глаз полезны овощи, фрукты, рыба, в которой содержатся омега-3 жирные кислоты.
  • Не курите.
  • Используйте хорошее освещение, когда читаете и занимаетесь другими делами.
  • Во время чтения и работы с компьютером делайте через каждые 20 минут 20-секундные перерывы, смотрит вдаль. Это поможет уменьшить напряжение глаз.

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Дальнозоркость - расстройство зрения, при котором глаз фокусирует изображение неправильно, не на сетчатке, а позади нее.
 
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