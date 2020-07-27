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В Гродно закрыли на ремонт проспект Янки Купалы. Смотрите, как ехать вам и как поедет транспорт

27.07.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 27 июля в Гродно на ремонт закрыты верхняя часть двухуровневой транспортной развязки проспектов Клецкова и Купалы, а также виадук между домом № 72 и улицей Фомичева. Примерно до 7 августа там будут ремонтировать инженерные сети и менять дорожное покрытие. Также с 1 августа будет закрыт участок от улицы Фомичева до улицы Гая — там будут класть верхний слой асфальта.


Фото: vk.com/grodnogai

Попасть с проспекта на Румлевский мост (при движении со стороны центра) можно через регулируемый разворот в районе дома № 25 проспекта Клецкова, сообщает ГАИ.

Также с 27 июля до 15.00 2 августа по улице Буденного на участке от перекрестка улиц Ленина и Буденного и до улицы Свердлова идет ремонт. Запрещена стоянка транспорта в на улицах Красноармейской и Парижской Коммуны, сообщает Гродненский горисполком.


Фото: vk.com/grodnogai

До 2 августа будут изменены маршруты городского транспорта.

Автобусы:

  • маршрут № 2 «Улица Победы — Девятовка-5» изменен на маршрут № 2 «Областная филармония — Девятовка-5», который курсирует в прямом направлении: остановка «Областная филармония» — ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — проспект Клецкова — проспект Румлевский — проспект Космонавтов — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: «Девятовка-5″ - ул. Тимирязева (без изменений), далее: ул. Ожешко — остановка „Зоопарк“ — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — ул. Лидская — проспект Румлевский — проспект Клецкова — ул. Победы — остановочный пункт „Улица Томина“ — ул. Победы — остановка"Областная филармония»;
  • маршрут № 3 «Фолюш — Железнодорожный вокзал» на маршрут № 3 «Фолюш — Зоопарк», который курсирует в прямом направлении: остановка «Фолюш» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Мостовая — ул. Парижской Коммуны — ул. Социалистическая — ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк».В обратном направлении: «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Гагарина и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 5 «Лапенки — Райсельхозтехника» курсирует в прямом направлении: остановка «Лапенки» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — ул. Лидская и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Райсельхозтехника» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 8 «Вишневец — Улица Врублевского» курсирует: остановка «Вишневец» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Мостовая — ул. Парижской Коммуны — ул. Социалистическая -ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 13 «Кладбище „Аульс“ — Автовокзал» на маршрут № 13 «Кладбище «Аульс» — Кинотеатр «Восток», который курсирует: «Кладбище «Аульс» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: остановочный пункт «Кинотеатр «Восток», обратно в том же направлении;
  • маршрут № 14 «РСУ-2 — Девятовка-5» курсирует: остановка «РСУ-2» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Мостовая — ул. Парижской Коммуны — ул. Социалистическая — ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка-5» -ул. Тимирязева (без изменений), далее: ул. Ожешко — «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Парижской Коммуны — ул. Мостовая — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 15 «Механический завод — Улица Врублевского» курсирует: остановка «Механический завод» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Врублевского» -ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Ожешко -- остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — шоссе Озерское и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 16 «Вишневец — Улица Белые Росы» курсирует в прямом направлении: остановка «Вишневец» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Белые Росы» -ул. Тимирязева (без изменений), далее: ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 18 «Девятовка-5 — Станция «Аульс» курсирует в прямом направлении: «Девятовка-5» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — ул. Лидская и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Станция «Аульс» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановскогои далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 19 «Улица Белые Росы — Рынок «Южный» курсирует в прямом направлении: остановка «Улица Белые Росы» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» — проспект Космонавтов — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского- ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 20 «Улица Домбровского — Заводоуправление ОАО «Гродно Азот» курсирует: остановка «Улица Домбровского» — ул. Ожешко (без изменений), далее: остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — ул. Лидская и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Заводоуправление ОАО «Гродно Азот» — ул. Лидская (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 37 «Богушевича-2 — Железнодорожный вокзал» на маршрут № 37 «Богушевича-2 — Зоопарк», курсирует в прямом направлении: остановка «Богушевича-2» — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк».В обратном направлении: «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — проспект Космонавтов — проспект Румлевский — проспект Клецкова — шоссе Индурское — ул. Кабяка — ул. Химиков и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 47 «Ольшанка — Железнодорожный вокзал» на маршрут № 47 «Ольшанка — Зоопарк», курсирует: остановка «Ольшанка» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — «Зоопарк», обратно в том же направлении;
  • маршрут № 60 «Улица Домбровского — Рынок «Южный» курсирует: остановка «Улица Домбровского» — ул. Ожешко (без изменений), далее: остановка"Зоопарк» — ул. Тимирязева- ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» — проспект Космонавтов (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений.

Маршрутки:

  • маршрут № 1тк «Мясокомбинат — Рынок «Южный» (Улица Богушевича)» курсирует в прямом направлении: остановка «Мясокомбинат» — ул. Ожешко (без изменений), далее: остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» («Улица Богушевича») — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 2тк «Девятовка-5 — Вишневец» курсирует в прямом направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Ожешко (без изменений), далее: остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: «Вишневец» — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 3тк «Фолюш — Железнодорожный вокзал» на маршрут № 3тк «Фолюш — Зоопарк», курсирует в прямом направлении: остановка «Фолюш» — ул. Горновых (без изменений), далее: «Площадь Советская» — ул. Карла Маркса — ул. Молодёжная — ул. Кирова — ул. Социалистическая — ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк».В обратном направлении: остановка. Социалистическая — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 8тк «Вишневец — Городская клиническая больница № 3» будет курсировать в прямом направлении: «Вишневец» — шоссе Индурское (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — остановочный пункт «Площадь Советская» — ул. Карла Маркса — ул. Молодёжная — ул. Кирова — ул. Социалистическая — ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинскогои далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Городская клиническая больница № 3» — ул. Ожешко (без изменений), далее: остановкат «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса- ул. Молодежная — ул. Кирова — остановка «Площадь Советская» — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — шоссе Индурское и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 15тк «Улица Врублевского — Улица Карского» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Врублевского» — ул. Ожешко (без изменений), далее: останова к"Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Карского» — ул. Пролетарская (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Красноармейская -ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 17тк «Девятовка-5 — Рынок «Южный» (Ольшанка)» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — остановка «Площадь Советская» — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — шоссе Индурское и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» (Ольшанка)» — шоссе Индурское (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — остановка «Площадь Советская» — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Социалистическая — ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — остановка «Железнодорожный вокзал» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 18тк «Ольшанка — Заболоть» курсирует в прямом направлении: остановка «Ольшанка» — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Будённого — «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Заболоть» — ул. Ожешко (без изменений), далее: остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — ул. Пролетарская — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 22тк «Ольшанка — Городская клиническая больница № 3»курсирует в прямом направлении: остановка «Ольшанка» — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Городская клиническая больница № 3» — ул. Ожешко (без изменений), далее: остановочный пункт «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 25тк «Вишневец — Зарица» курсирует в прямом направлении: остановка «Вишневец» — проспект Румлквский (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Островского — ул. Максима Горького и далее по своему маршруту без изменений, в обратном направлении без изменений;
  • маршрут № 35тк «Богушевича-2 — Улица Карского» курсирует в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Улица Карского» — ул. Магистральная (без изменений), далее: проспект Космонавтов — ул. Красноармейская -ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Островского — ул. Максима Горького и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 36тк «Улица Минденская — Улица Врублевского» курсирует в прямом направлении: остановочный пункт «Улица Минденская» — ул. Химиков (без изменений), далее: ул. Кабяка — шоссе Индурское — ул. Победы — остановочный пункт «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Горновых — остановочный пункт «Площадь Советская» — ул. Карла Маркса — ул. Молодёжная — ул. Кирова — ул. Социалистическая — ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Врублевского» — ул. Ожешко (без изменений), далее: остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — остановка «Площадь Советская» — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — проспект Клецкова — проспект Янки Купалы — ул. Кабяка и далее по своему маршруту без изменений.

С 27 июля до 8.00 часов 1 августа

  • маршрут № 52 «Вишневец — Городская клиническая больница № 3» меняется на маршрут № 52 «Средняя школа № 3 — Фолюш"и курсирует в прямом направлении: остановка «Средняя школа № 3» — ул. Фомичёва — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — площадь Декабристов — ул. Лизы Чайкиной — «Фолюш», обратно в том же направлении.

До 7 августа:

  • маршрут № 1 «Вишневец — Механический завод» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Вишневец» — шоссе Индурское (без изменений), далее: ул. Победы — остановочный пункт «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Механический завод» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 23 «Фолюш — Химволокно (СП «Теста», УПП «Дорожник»)» курсирует: остановка «Фолюш» — ул. Советских Пограничников (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Славинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 26 «Улица Молодая — Заболоть» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Молодая» — ул. Химиков (без изменений), далее: ул. Кабяка — шоссе Индурское — ул. Победы — остановочный пункт «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Заболоть» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — проспект Клецкова — проспект Янки Купалы — ул. Кабяка и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 30 «Улица Ольшанская -Комбинат строительных материалов» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Комбинат строительных материалов» — проспект Румлёвский (без изменений), далее: проспект Клецкова — шоссе Индурское — ул. Кабяка — ул. Химиков и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 36 «Фолюш — Вишневец» будет курсировать: остановочный пункт «Фолюш» — ул. Советских Пограничников (без изменений), далее: ул. Победы — остановочный пункт «Улица Томина» — ул. Победы — шоссе Индурское и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 38 «Колбасино — Улица Молодая» курсирует: остановка «Колбасино» — ул. Суворова (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — проспект Клецкова — проспект Янки Купалы — ул. Кабяка и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Молодая» — ул. Химиков (без изменений), далее: ул. Кабяка — шоссе Индурское — ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Суворова и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 39 «Областная филармония — Рынок «Южный» курсирует: остановка «Областная филармония» — ул. Победы (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — шоссе Индурское и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 41 «Улица Молодежная — Ольшанка» курсирует: остановкат «Молодёжная» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Славинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 51 «Улица Богушевича — Площадь Декабристов» курсирует: остановка «Улица Богушевича» — ул. Славинского (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы -ул. Советских Пограничникови далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 58 «Фолюш — Рынок «Южный» курсирует: остановка «Фолюш» — ул. Советских Пограничников (без изменений), далее: ул. Победы — остановка"Улица Томина» — ул. Победы — шоссе Индурское — ул. Кабяка и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 59 «Заболоть — Рынок «Южный» курсирует: остановка «Заболоть» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — проспект Клецкова- проспект Янки Купалы — ул. Южная и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» — ул. Южная (без изменений), далее: проспект Янки Купалы — ул. Кабяка -шоссе Индурское -ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 11тк «Улица Репина — Рынок «Южный» (Вишневец)» курсирует: остановка «Улица Репина» — ул. Советских Пограничников (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — шоссе Индурское и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 12тк «Ольшанка — Девятовка-5» курсирует: остановка"Ольшанка» — ул. Славинского (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Советских Пограничников и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 32тк «Вишневец — Комбинат строительных материалов» курсирует: остановка «Вишневец» — шоссе Индурское (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Советских Пограничников и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 17 «Средняя школа № 3 — Улица Белые Росы» меняется на маршрут № 17 «Автобусный парк — Улица Белые Росы"и курсирует в прямом направлении: остановка «Автобусный парк» — ул. Победы — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Белые Росы» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Автобусный парк»;
  • маршрут № 52 «Вишневец — Городская клиническая больница № 3» изменен на маршрут № 52 «Автобусный парк — Фолюш» и курсирует в прямом направлении: остановка «Автобусный парк» — ул. Победы — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — площадь Декабристов — ул. Лизы Чайкиной — остановка «Фолюш», обратно в том же направлении;

С 15.00 2 августа до 16.00 часов 7 августа:

  • маршрут № 37 «Богушевича-2 — Железнодорожный вокзал» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Железнодорожный вокзал» — проспект Румлевский (без изменений), далее: проспект Клецкова — шоссе Индурское — ул. Кабяка — ул. Химиков и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 8тк «Вишневец — Городская клиническая больница № 3» будет курсировать в прямом направлении: «Вишневец» — шоссе Индурское (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка"Городская клиническая больница № 3» -ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — шоссе Индурское и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 17тк «Девятовка-5 — Рынок «Южный» (Ольшанка)» будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Девятовка-5» -ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — шоссе Индурское и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Рынок «Южный» (Ольшанка)» — шоссе Индурское (без изменений), далее: ул. Победы — остановочный пункт «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 36тк «Улица Минденская — Улица Врублевского» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Минденская» — ул. Химиков (без изменений), далее: ул. Кабяка — шоссе Индурское — ул. Победы — остановочный пункт «Улица Томина» — ул. Победы — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Врублевского» — ул. Горновых (без изменений), далее: ул. Победы — остановка «Улица Томина» — ул. Победы — проспект Клецкова — проспект Янки Купалы — ул. Кабяка и далее по своему маршруту без изменений.

С 27 июля до 16.00 7 августа изменены маршруты троллейбусов:

  • маршрут № 8 «Химволокно — КСМ» курсирует в прямом направлении: остановочный пункт «Химволокно» — проспект Клецкова- проспект Румлевский-проспект Космонавтов — ул. Кирова — остановка «Площадь Советская» — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Советских Пограничников и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «КСМ» — ул. Советских Пограничников (без изменений), далее: ул. Горновых — ул. Мостовая — остановка «Площадь Советская» — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — проспект Румлевский — проспект Клецкова и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 9 «Химволокно — БелТАПАЗ» изменен на маршрут № 9 «Улица Горновых — БелТАПАЗ» и курсирует в прямом направлении: остановка «Улица Горновых» — ул. Горновых — ул. Мостовая — остановка «Площадь Советская» — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Октябрьская и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «БелТАПАЗ» — ул. Горновых (без изменений), далее: остановка «Улица Горновых»;
  • маршрут № 12 «Химволокно — Девятовка» курсирует в прямом направлении: остановка «Химволокно» — проспект Клецкова — проспект Румлевский — проспект Космонавтов — ул. Кирова — остановка «Площадь Советская» — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Советских Пограничников и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка» — ул. Советских Пограничников (без изменений), далее: ул. Горновых — ул. Мостовая — остановка «Площадь Советская» — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — проспект Румлёвский — проспект Клецкова и далее по своему маршруту без изменений;
  • маршрут № 4 «Фолюш — Гродно Азот» не ездит.

 
Теги: Гродно
 
 
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С 27 июля в Гродно на ремонт будут закрыты верхняя часть двухуровневой транспортной развязки проспектов Клецкова и Купалы, а также виадук между домом № 72 и улицей...
 
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