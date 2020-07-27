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Большой городской праздник в Слуцке переносится на 15 августа (обновлено)

27.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Большой городской праздник в Слуцке переносится на 15 августа (обновлено)

В начале августа на площадке за Центром детского творчества должен был пройти Большой городской пикник, организаторами которого выступают телепрограмма «Слуцк ТВ», провайдер «Амиго» и Слуцкий райисполком.

Обновлено в 14:57. Сегодня была опубликована программа праздника, однако вскоре стало известно, что мероприятие перенесено на 15 августа. Соответственно, программа может быть откорректирована и носит теперь ознакомительный характер.

Программа

  • 12:00-12:30 — торжественное открытие праздника
  • 12:30-13:30 — велопробег. Концертная программа Городского дома культуры и Городского дворца молодёжи
  • 13:30-14:00 — показательные выступления (карате, бокс, СФК «Слуцк»)
  • 13:30-14:30 — чемпионат по армрестлингу
  • 14:00-14:30 — женский фитнес (пилатес, йога, TRX)
  • 14:30-15:00 — мужской фитнес (силовое шоу, культуризм)
  • 15:00-15:30 — женский фитнес (функциональная тренировка, растяжка)
  • 15:30-16:00 — чемпионат по поеданию суши
  • 16:00-16:30 — выступление цирка-шапито «Антре»
  • 16:30-17:00 — запуск воздушных змеев
  • 17:00-17:30 — шоу рыцарского клуба «Серебряный Пегас»
  • 17:30-18:00 — оnline Quiz «PRO Слуцк». Презентация нового сезона «Слуцк ТВ»
  • 18.00-19.30 — концертная программа Городского дома культуры и Городского дворца молодёжи
  • 19:30-20:00 — выступление группы «Паровоз Band»
  • 20:00-21:00 — выступление группы «Riverstone»
  • 21:00-21:45 — дискотека и танцевальный флешмоб
  • 21:45-21:55 — фаер-шоу
  • 21:55-22:00 — фейерверк


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В начале августа на площадке за Центром детского творчества должен был пройти Большой городской пикник, организаторами которого выступают телепрограмма «Слуцк...
 
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