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Большой городской праздник в Слуцке переносится на 15 августа (обновлено)
27.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В начале августа на площадке за Центром детского творчества должен был пройти Большой городской пикник, организаторами которого выступают телепрограмма «Слуцк ТВ», провайдер «Амиго» и Слуцкий райисполком.
Обновлено в 14:57. Сегодня была опубликована программа праздника, однако вскоре стало известно, что мероприятие перенесено на 15 августа. Соответственно, программа может быть откорректирована и носит теперь ознакомительный характер.
Программа
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В начале августа на площадке за Центром детского творчества должен был пройти Большой городской пикник, организаторами которого выступают телепрограмма «Слуцк...
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