ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье»

27.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» проведенная специалистами Государственного учреждения «Территориальный цент социального обслуживания населения Московского района г. Бреста».

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье»

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье»

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье»

Цель акции – информирование населения об актуальности проблемы домашнего насилия, а также путей его предотвращения. Акция прошла на ул. Советской г. Бреста, в ходе которой специалисты Территориального центра распространили среди населения информационные брошюры, буклеты «Стоп домашнее насилие», «Куда идти, если идти некуда», «Кризисная комната», а также буклеты с информацией об услугах, предоставляемых территориальным центром, с телефонами отделений центра, номером телефона «горячей линии» по работе с домашним насилием.

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье»

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье»

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» 24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» 24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» 24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» 24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье»
24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» 24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» 24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» 24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» 24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье»

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье»

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» проведенная специалистами Государственного учреждения «Территориальный цент социального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы можете задать свой вопрос учёному-экономисту Сергею Гуриеву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика