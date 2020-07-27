Источник материала: Виртуальный Брест

24 июля 2020 года в г. Бреста состоялась акция «Нет насилию в семье» проведенная специалистами Государственного учреждения «Территориальный цент социального обслуживания населения Московского района г. Бреста».













Цель акции – информирование населения об актуальности проблемы домашнего насилия, а также путей его предотвращения. Акция прошла на ул. Советской г. Бреста, в ходе которой специалисты Территориального центра распространили среди населения информационные брошюры, буклеты «Стоп домашнее насилие», «Куда идти, если идти некуда», «Кризисная комната», а также буклеты с информацией об услугах, предоставляемых территориальным центром, с телефонами отделений центра, номером телефона «горячей линии» по работе с домашним насилием.