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В Минске с поличным задержаны крупные сбытчики наркотиков

27.07.2020 17:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске с поличным задержаны крупные сбытчики наркотиковМинске с поличным задержаны крупные сбытчики наркотиков" class="one-news__figure-img">

В белорусской столице с поличным были задержаны крупные сбытчики наркотиков. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сначала правоохранители выследили двух молодых людей, уроженцев Брестской области в возрасте 20 и 21 года. В течение двух месяцев подозреваемые работали на три интернет-магазина, в которых продавали наркотики.


Согласно материалам дела, парни покупали большие партии наркотиков, фасовали на мелкие дозы и через закладки передавали другим курьерам в Минске. Старший из подозреваемых был администратором в одном из интернет-магазинов и руководил сбытчиков, работавших с розницей.

В ходе обысков на съемной квартире и в тайниках-закладках оперативниками было обнаружено 50 марок с особо опасным веществом Лизергин-LSD, 16 грамм гашиша, более 200 грамм марихуаны и около 4 грамма пара-метилэфедрона.


В результате дальнейшего расследования с поличным был задержан 28-летний житель столицы, который хотел сделать закладку в одном из минских лесопарков. При обыске у него было найдено около 10 грамм гашиша и 2 грамма мефедрона.

Расследование и поиск новых причастных лиц продолжается. Материалы проверки переданы в Первомайский РОСК, действиям задержанных дана правовая оценка.

 

 

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице с поличным были задержаны крупные сбытчики наркотиков. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Сначала правоохранители выследили двух...
 
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