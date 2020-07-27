В Минске с поличным задержаны крупные сбытчики наркотиков

Источник материала: ОНТ

Минске с поличным задержаны крупные сбытчики наркотиков" class="one-news__figure-img">

В белорусской столице с поличным были задержаны крупные сбытчики наркотиков. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сначала правоохранители выследили двух молодых людей, уроженцев Брестской области в возрасте 20 и 21 года. В течение двух месяцев подозреваемые работали на три интернет-магазина, в которых продавали наркотики.





Согласно материалам дела, парни покупали большие партии наркотиков, фасовали на мелкие дозы и через закладки передавали другим курьерам в Минске. Старший из подозреваемых был администратором в одном из интернет-магазинов и руководил сбытчиков, работавших с розницей.

В ходе обысков на съемной квартире и в тайниках-закладках оперативниками было обнаружено 50 марок с особо опасным веществом Лизергин-LSD, 16 грамм гашиша, более 200 грамм марихуаны и около 4 грамма пара-метилэфедрона.





В результате дальнейшего расследования с поличным был задержан 28-летний житель столицы, который хотел сделать закладку в одном из минских лесопарков. При обыске у него было найдено около 10 грамм гашиша и 2 грамма мефедрона.

Расследование и поиск новых причастных лиц продолжается. Материалы проверки переданы в Первомайский РОСК, действиям задержанных дана правовая оценка.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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