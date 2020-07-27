ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бывший форвард "Монреаля" Сергей Костицын тренируется с "Юностью"

27.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский нападающий Сергей Костицын тренируется с "Юностью".

Об этом сообщает пресс-служба минчан.

33-летний Костицын пропустил весь прошлый сезон из-за повреждения. В сезоне-2018/19 он провел за минское "Динамо" 60 матчей и набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности "-11".

В НХЛ Костицын-младший отыграл шесть сезонов в составе "Монреаля" и "Нэшвилла". В его активе 176 (67+109) очков в 353 матчах в "регулярке" и 15 (4+11) баллов в 40 поединках Кубка Стэнли.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Сергей Костицын тренируется с "Юностью".
 
Новости дня
Новости разные
 
Бліжэйшы тыдзень у Беларусі будзе прахалодны і дажджлівы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика