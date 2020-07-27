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В Молдове протестующие фермеры перекрыли национальную трассу

27.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Молдовы. Фермеры перекрыли национальную трассу Кишинев – Каушаны в Молдове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие вывели на дорогу тракторы и другую технику, чтобы привлечь внимание властей к катастрофической ситуации в сельском хозяйстве.

Из-за засухи и града аграрии лишились большей части урожая, ущерб оценивается в десятки тысяч долларов.

В Молдове протестующие фермеры перекрыли национальную трассу

В Молдове протестующие фермеры перекрыли национальную трассу

По словам фермеров, правительство обещало оказать им поддержку, однако никакой помощи так и не последовало. Демонстранты требуют ввести режим ЧС в аграрном секторе, на год отменить выплату налогов, а также компенсировать половину от понесенных ими убытков.

В Молдове протестующие фермеры перекрыли национальную трассу

Сложившуюся ситуацию обсудили сегодня, 27 июля, на брифинге с участием премьер-министра Молдовы. Он уже заявил, что пострадавшим от засухи землевладельцам будет оказана финансовая поддержка.

Люди в материале: Ион Кику

 
 
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Новости Молдовы. Фермеры перекрыли национальную трассу Кишинев – Каушаны в Молдове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие вывели на дорогу...
 
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