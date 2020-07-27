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Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке

27.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Советском районе Минска мусоровоз выехал на тротуар и протаранил автомобили на парковке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке

Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке

Случай произошёл на улице Леонида Беды, повреждены несколько легковушек. В тот момент в транспортных средствах никого не было, как результат пострадавших нет.

Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке

По предварительной информации 33-летнему водителю грузовика стало плохо за рулем. Мужчину доставили в медучреждение для обследования.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Советском районе Минска мусоровоз выехал на тротуар и протаранил автомобили на парковке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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