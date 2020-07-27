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Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Советском районе Минска мусоровоз выехал на тротуар и протаранил автомобили на парковке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Случай произошёл на улице Леонида Беды, повреждены несколько легковушек. В тот момент в транспортных средствах никого не было, как результат – пострадавших нет.
По предварительной информации 33-летнему водителю грузовика стало плохо за рулем. Мужчину доставили в медучреждение для обследования.
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Новости Беларуси. В Советском районе Минска мусоровоз выехал на тротуар и протаранил автомобили на парковке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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