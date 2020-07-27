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Минское «Динамо» продлило контракт с лучшим бомбардиром команды
Источник материала: Tut.by
28-летний нападающий Райан Спунер подписал с минским
Канадский хоккеист пополнил ряды «Динамо» по ходу минувшего сезона, набрав в итоге 37 (10+27) очков в 47 матчах.
Отметился Спунер и антирекордом, заработав худший в истории клуба показатель полезности — «-31».
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28-летний нападающий Райан Спунер подписал с минским «Динамо» новый контракт на один год.
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