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Минское «Динамо» продлило контракт с лучшим бомбардиром команды

27.07.2020 17:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-летний нападающий Райан Спунер подписал с минским «Динамо» новый контракт на один год.


Райан Спунер (слева). Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Канадский хоккеист пополнил ряды «Динамо» по ходу минувшего сезона, набрав в итоге 37 (10+27) очков в 47 матчах.

Отметился Спунер и антирекордом, заработав худший в истории клуба показатель полезности — «-31».

 
 
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28-летний нападающий Райан Спунер подписал с минским «Динамо» новый контракт на один год.
 
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