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В Болгарии прогремел взрыв на газопроводе, который соединяет страну с Грецией

27.07.2020 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Болгарии. В Болгарии прогремел взрыв на магистральном газопроводе, который соединяет эту страну с Грецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Болгарии прогремел взрыв на газопроводе, который соединяет страну с Грецией

Однако из-за ЧП была нарушена целостность системы протяженностью 200 метров. Поставка газа в Грецию временно прекращена. Поврежденную секцию изолировали.

В Болгарии прогремел взрыв на газопроводе, который соединяет страну с Грецией

Точные причины взрыва только предстоит установить. Специалисты прорабатывают две версии произошедшего, однако детали пока не разглашаются.

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Новости Болгарии. В Болгарии прогремел взрыв на магистральном газопроводе, который соединяет эту страну с Грецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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