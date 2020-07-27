Будет тепло, но дождливо: прогноз погоды на 28 июля

Источник материала: ОНТ

Июльская погода в этом году напоминает температурные качели: то в жар, то в холод. Не изменится она и на этой неделе. И ни дня без дождя и гроз.

Завтра, 28 июля, атмосферными процессами будет управлять циклон с центром над Северным морем, по периферии которого будет поступать теплая, влажная неустойчивая воздушная масса с Западной Европы. Это обусловит теплую, но дождливую погоду, температурный фон около нормы.

Во вторник – облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 80%. Ночью и утром будут сгущаться непродолжительные туманы. Видимость до 500 метров. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

В восемь утра температура воздуха составит до +21°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки +23°C по витебской области до +31°C в Гомельской. К вечеру температура немного понизится – от +21°C в северных районах до +26°C в западных.

В среду ожидается ненастная погода. Из-за влияния активного атмосферного фронта с Западной Европы ожидается много облаков. Ночью в западных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы не исключены сильные дожди, в отдельных районах с градом. Ночью и утром будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14°C…+20°C, днем от +21°C по северо-западу до +31°C по юго-востоку страны. По предварительному прогнозу, с четверга и до конца недели, будет преобладать прохладная и дождливая погода. В разгар дня всего лишь +16°C…+22°C, по юго-востоку на пару градусов теплее.

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