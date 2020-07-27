ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Будет тепло, но дождливо: прогноз погоды на 28 июля

27.07.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Будет тепло, но дождливо: прогноз погоды на 28 июля

Июльская погода в этом году напоминает температурные качели: то в жар, то в холод. Не изменится она и на этой неделе. И ни дня без дождя и гроз.

Завтра, 28 июля, атмосферными процессами будет управлять циклон с центром над Северным морем, по периферии которого будет поступать теплая, влажная неустойчивая воздушная масса с Западной Европы. Это обусловит теплую, но дождливую погоду, температурный фон около нормы.

Во вторник – облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 80%. Ночью и утром будут сгущаться непродолжительные туманы. Видимость до 500 метров. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

В восемь утра температура воздуха составит до +21°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки +23°C по витебской области до +31°C в Гомельской. К вечеру температура немного понизится – от +21°C в северных районах до +26°C в западных.

В среду ожидается ненастная погода. Из-за влияния активного атмосферного фронта с Западной Европы ожидается много облаков. Ночью в западных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы не исключены сильные дожди, в отдельных районах с градом. Ночью и утром будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14°C…+20°C, днем от +21°C по северо-западу до +31°C по юго-востоку страны. По предварительному прогнозу, с четверга и до конца недели, будет преобладать прохладная и дождливая погода. В разгар дня всего лишь +16°C…+22°C, по юго-востоку на пару градусов теплее.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июльская погода в этом году напоминает температурные качели: то в жар, то в холод. Не изменится она и на этой неделе. И ни дня без дождя и гроз. Завтра, 28 июля,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Болгарии прогремел взрыв на газопроводе, который соединяет страну с Грецией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика