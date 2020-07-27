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Через полгода после суда на свободу вышла ипэшница, давшая взятку главному архитектору Минска
Источник материала: Tut.by
Недавно из колонии на свободу вышла предприниматель Нонна Гришина, которую в конце 2019 года Минска">признали виновной в даче взятки бывшему главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. Об этом сообщило несколько не связанных между собой источников.
В декабре 2019 года суд признал Нонну Гришину виновной в даче взятки в крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима. С учетом срока содержания в СИЗО, выйти на свободу она должна была весной 2021 года.
Но, как рассказало несколько не связанных между собой источников, недавно Нонна Гришина вышла из колонии. Ее видели в Минске. Как стало известно TUT.BY, она вышла по амнистии.
Что это за дело?
Нонну Гришину обвиняли в том, что она по предварительной договоренности передала Павлу Лучиновичу 4 тысячи долларов, чай, ром, специи и крем за благоприятное решение вопросов по согласованию строительства бизнес-центра на улице Смолячкова, 14а и фитнес-центра на проспекте Дзержинского. Мол, Лучинович консультировал ее по этим объектам, информировал и принимал вне очереди. Как итог — включение в проект детального планирования (ПДП) бизнес-центра на Смолячкова, которого до этого там не было. По данным следствия, именно Лучинович просил «Минскпроект» об этом.
Гришина же настаивала: этот объект был включен в ПДП в правовом поле, а его первоначальное невключение туда было ошибкой «Минскпроекта», которую удалось исправить только при помощи комитета архитектуры. По ее словам, Лучинович ее не консультировал.
При этом Гришина не отрицала факт передачи денег, но отрицала, что это была взятка. Она говорила, что у нее близкие отношения с Лучиновичем, поэтому она давала ему деньги на отдых и лечение, а остальное — как традиционные сувениры из Индии, откуда она вернулась накануне. По словам обвиняемой, чиновник даже не знал, что в пакете находятся деньги.
В тот же день, в марте 2019 года Павла Лучиновича задержали в машине. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто. Как рассказывал источник TUT.BY, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался. Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании, говорил собеседник портала.
В сентябре 2019 года Лучиновича доставили из СИЗО на Володарского в больницу с параличом нижней части тела и инфекционным заболеванием. Он перенес операцию и с тех пор находится на лечении. Рассмотрение уголовного дела в отношении него было
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Нонна Гришина была признана виновной в даче взятки в конце 2019 года.
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