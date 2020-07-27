Через полгода после суда на свободу вышла ипэшница, давшая взятку главному архитектору Минска

Источник материала: Tut.by

Недавно из колонии на свободу вышла предприниматель Нонна Гришина, которую в конце 2019 года Минска">признали виновной в даче взятки бывшему главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. Об этом сообщило несколько не связанных между собой источников.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В декабре 2019 года суд признал Нонну Гришину виновной в даче взятки в крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима. С учетом срока содержания в СИЗО, выйти на свободу она должна была весной 2021 года.

Но, как рассказало несколько не связанных между собой источников, недавно Нонна Гришина вышла из колонии. Ее видели в Минске. Как стало известно TUT.BY, она вышла по амнистии.

Что это за дело?

Нонну Гришину обвиняли в том, что она по предварительной договоренности передала Павлу Лучиновичу 4 тысячи долларов, чай, ром, специи и крем за благоприятное решение вопросов по согласованию строительства бизнес-центра на улице Смолячкова, 14а и фитнес-центра на проспекте Дзержинского. Мол, Лучинович консультировал ее по этим объектам, информировал и принимал вне очереди. Как итог — включение в проект детального планирования (ПДП) бизнес-центра на Смолячкова, которого до этого там не было. По данным следствия, именно Лучинович просил «Минскпроект» об этом.

Гришина же настаивала: этот объект был включен в ПДП в правовом поле, а его первоначальное невключение туда было ошибкой «Минскпроекта», которую удалось исправить только при помощи комитета архитектуры. По ее словам, Лучинович ее не консультировал.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

При этом Гришина не отрицала факт передачи денег, но отрицала, что это была взятка. Она говорила, что у нее близкие отношения с Лучиновичем, поэтому она давала ему деньги на отдых и лечение, а остальное — как традиционные сувениры из Индии, откуда она вернулась накануне. По словам обвиняемой, чиновник даже не знал, что в пакете находятся деньги.

В тот же день, в марте 2019 года Павла Лучиновича задержали в машине. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто. Как рассказывал источник TUT.BY, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался. Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании, говорил собеседник портала.

В сентябре 2019 года Лучиновича доставили из СИЗО на Володарского в больницу с параличом нижней части тела и инфекционным заболеванием. Он перенес операцию и с тех пор находится на лечении. Рассмотрение уголовного дела в отношении него было приостановлено до выздоровления.