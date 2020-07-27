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Новый временный поверенный в делах США прибыл в Беларусь

27.07.2020 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый временный поверенный в делах США прибыл в Беларусь

Новым временным поверенным в делах США в Беларуси стал дипломат Джефри Джук. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте посольства США в Беларуси. 

Временный поверенный будет возглавлять американскую дипмиссию до тех пор, пока в Минск не приедет посол США. Затем Джефри Джук займет должность заместителя руководителя дипмиссии в Беларуси, сообщили в посольстве. 

Как рассказал Джефри Джук, он хочет познакомиться с белорусскими традициями и жителями страны.  

Напомним, 20 июля Глава государства Александр Лукашенко назначил заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко на должность посла в США. 

ФОТО: посольство США в Беларуси

 

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новым временным поверенным в делах США в Беларуси стал дипломат Джефри Джук. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте посольства США в Беларуси.  Временный...
 
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