|
Новый временный поверенный в делах США прибыл в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Новым временным поверенным в делах США в Беларуси стал дипломат Джефри Джук. Такая информация
Временный поверенный будет возглавлять американскую дипмиссию до тех пор, пока в Минск не приедет посол США. Затем Джефри Джук займет должность заместителя руководителя дипмиссии в Беларуси, сообщили в посольстве.
Как рассказал Джефри Джук, он хочет познакомиться с белорусскими традициями и жителями страны.
Напомним, 20 июля Глава государства Александр Лукашенко назначил заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко на должность посла в США.
ФОТО: посольство США в Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым временным поверенным в делах США в Беларуси стал дипломат Джефри Джук. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте посольства США в Беларуси. Временный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)