TUT.by: Банкам рекомендовали отказаться от рекламы в негосударственных СМИ









TUT.by со ссылкой на несколько источников. Об этом пишетсо ссылкой на несколько источников.





Предложение было озвучено на одном из последних заседаний Нацбанка, на котором присутствовали руководители банков. Совещание проходило 21 июля.





На какой срок распространяется эта рекомендация, не сообщается. В Нацбанке не подтверждают, что такая инициатива на самом деле была. Также в Нацбанке не говорят, чья это была рекомендация — самого Нацбанка или какого-то другого государственного органа.





"На совещании была представлена Илона Ледницкая в качестве нового заместителя председателя Нацбанка, доведена информация о перераспределении полномочий в связи с её назначением между заместителями председателя правления и обсуждены основные вопросы работы банковской системы, которые рассматривались накануне на совещании у президента с руководством Национального банка по вопросам кадровых назначений", — заявили в финансовом регуляторе.









Однако уже появились сведения, что банки начали снимать рекламу с сайтов TUT.by и Onliner.by. Издание Myfin.by говорит, что некоторые компании переносят рекламу на конец августа — начало сентября, но существенных изменений не наблюдается.





Кстати, ещё в начале июля министр информации Игорь Луцкий говорил, что власти планируют заняться распределением рекламных доходов в Интернете.