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Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на электрический, рассказали в проекте «Сделано».
Сделать это планируется до 2025 года. Мощным подспорьем для развития экологически чистого транспорта станет ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС в Островце.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на...
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