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Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?

27.07.2020 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на электрический, рассказали в проекте «Сделано». 

Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?

Сделать это планируется до 2025 года. Мощным подспорьем для развития экологически чистого транспорта станет ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС в Островце.

Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»

Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Электротранспорт – одно из важных направлений для Беларуси. Главой государства принят ряд решений, направленных на стимулирование использования электротранспорта в Республике Беларусь, развитие электрозарядной инфраструктуры. И это создало уже основы для успешного использования электротранспорта на внутреннем рынке, увеличено электропотребление зарядки электротранспорта. Если в прошлом году это было порядка 3,8 миллиона киловатт-часов, в этом году мы ожидаем 12 миллионов киловатт-часов, т.е. рост более чем в 3 раза.

Когда Беларусь полностью перейдёт на электрический общественный транспорт?

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Каранкеви

 
 
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на...
 
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