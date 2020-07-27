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«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

27.07.2020 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Электромобиль – тренд во всем мире, рассказали в проекте «Сделано». 

«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

И если еще пару лет назад для массового использования недостаточно была развита инфраструктура, сегодня путешествовать на «электричках» можно по всей стране и даже за ее пределами, совершенно не задумываясь над тем, где пополнить киловатт-часы.

«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

Александр Драгун, директор предприятия «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона. Подъезжаем к станции, достаем коннектор нужный, вставляем в электрокар.

«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

Еще 6 лет назад электрозаправок в Беларуси было всего три. Одна – в Минске, две – в Гомеле. На подзарядку машины уходило до 8 часов. Способ надежный, но не всегда удобный: владельцев электромобилей он ограничивал в мобильности.

«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

В 2015-м время обслуживания сократилось до получаса. Правда, заправиться можно было далеко не всем – преимущество ощутили автомобилисты, которые держали путь в одну из самых «электромобильных» на тот момент частей Европы – Прибалтику – по трассе Минск – Вильнюс.

«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

Переломным стал 2018 год. Указом Президента был определен национальный оператор и обозначен курс по дальнейшему расширению удобств для электромобилей. Логика тех нововведений была достаточно проста: с развитой инфраструктурой у белорусов появится больше желания приобретать электромобили. Сегодня у главной сети ЭЗС страны – «Белоруснефти» – зарядных станций 267. Дальше – больше. В планах к 2022 году увеличить масштабы и возможности сервиса так, чтобы обслуживать не 9 тысяч машин, а тысяч 35.

«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

Александр Драгун:
На данной зарядной станции мощностью 50 киловатт зарядка за 25-30 минут происходит до 100 километров хода. В перспективе будут более быстрые зарядные станции на 250 киловатт, которые в пять раз быстрее зарядят электромобиль – за 5-7 минут на 100 километров хода. Направление развития зарядной сети идет в сторону более мощных зарядных станций.   

«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

Еще недавно для белорусов электрокары считались удовольствием не из дешевых. По карману била цена, плюс растаможка. Сегодня в Беларуси для машин с электрическими батареями уже многое с пометкой «сделано». Вслед за отменой дорожного сбора, таможенной пошлины, для владельцев электрокаров отменен НДС. А еще 6 лет бесплатной парковки. К пакету бонусов две недели назад добавился еще один отличительный – зеленые номера.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

По оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка в мире будет электрическим. Сегодня в Беларуси таких машин свыше 400. Но это пока. Переход на электромобили – одна из главных задач будущей пятилетки.

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей

Люди в материале: Александр Драгун

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Электромобиль – тренд во всем мире, рассказали в проекте «Сделано».  И если еще пару лет назад для массового использования недостаточно была...
 
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