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«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Электромобиль – тренд во всем мире, рассказали в проекте «Сделано».
И если еще пару лет назад для массового использования недостаточно была развита инфраструктура, сегодня путешествовать на «электричках» можно по всей стране и даже за ее пределами, совершенно не задумываясь над тем, где пополнить киловатт-часы.
Александр Драгун, директор предприятия «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Еще 6 лет назад электрозаправок в Беларуси было всего три. Одна – в Минске, две – в Гомеле. На подзарядку машины уходило до 8 часов. Способ надежный, но не всегда удобный: владельцев электромобилей он ограничивал в мобильности.
В 2015-м время обслуживания сократилось до получаса. Правда, заправиться можно было далеко не всем – преимущество ощутили автомобилисты, которые держали путь в одну из самых «электромобильных» на тот момент частей Европы – Прибалтику – по трассе Минск – Вильнюс.
Переломным стал 2018 год. Указом Президента был определен национальный оператор и обозначен курс по дальнейшему расширению удобств для электромобилей. Логика тех нововведений была достаточно проста: с развитой инфраструктурой у белорусов появится больше желания приобретать электромобили. Сегодня у главной сети ЭЗС страны – «Белоруснефти» – зарядных станций 267. Дальше – больше. В планах к 2022 году увеличить масштабы и возможности сервиса так, чтобы обслуживать не 9 тысяч машин, а тысяч 35.
Александр Драгун:
Еще недавно для белорусов электрокары считались удовольствием не из дешевых. По карману била цена, плюс растаможка. Сегодня в Беларуси для машин с электрическими батареями уже многое с пометкой «сделано». Вслед за отменой дорожного сбора, таможенной пошлины, для владельцев электрокаров отменен НДС. А еще 6 лет бесплатной парковки. К пакету бонусов две недели назад добавился еще один отличительный – зеленые номера.
По оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка в мире будет электрическим. Сегодня в Беларуси таких машин свыше 400. Но это пока. Переход на электромобили – одна из главных задач будущей пятилетки.
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Иван Боровой, Геннадий Челей
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«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?
Новости Беларуси. Электромобиль – тренд во всем мире, рассказали в проекте «Сделано». И если еще пару лет назад для массового использования недостаточно была...
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