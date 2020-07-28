В Минске запустили новую доставку товаров. Продукты доедут и в деревни за МКАД

Источник материала: Tut.by

В Минске запускают новый сервис доставки продуктов ezhik.by со своими складами товаров в столице. Продукты будут доставлять в том числе за МКАД. Рассказываем, как работает новая компания.



Фото предоставлено сервисом Ежик. бай

В Минске запускается новый сервис доставки продуктов «Ежик.бай». Создатель сервиса — Юка Куст, он же — один из соучредителей сети Gruzin.by. Для реализации проекта к нему присоединился дистрибьютор непродовольственных товаров Андрей Басаранович.

У «Ежик.бай» есть свои два склада товаров — в Сухарево и Уручье. К осени их количество удвоят.

Условия доставки

При заказе от 25 рублей доставка бесплатная, если заказ оформлен на меньшую сумму, то доставка обойдется в 5 рублей.

Сейчас в списке доступных товаров — около 600 наименований, там есть продукты, бытовая химия, средства для стирки и уборки, корм для животных, товары для детей. К концу августа перечень увеличат до 2500 единиц. Кроме продуктов на сайте можно будет заказать еду из некоторых кафе и ресторанов Минска — «Мука», «ЧепеЧем», Bro bakery, Clever Irish Pub, Rib Raw.





В зону доставки входят почти все районы Минска, кроме Ленинского и Заводского. К концу августа и они будут доступны для доставки. Делать покупки через «Ежик» уже могут некоторые поселки и деревни за МКАДом — сюда попадает Копище, Колодищи, Боровляны, Ждановичи, Дроздово, Солнечный, Тарасово, Валерьяново, Озерище, Сенница.

Время ожидания курьера от новой доставки — от 30 до 60 минут, но создатели сервиса предупреждают, из-за большого потока заказов в первую неделю время ожидания товаров может возрасти до 90 минут. Доставка работает с 10 утра до 10 вечера.