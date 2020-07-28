ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске запустили новую доставку товаров. Продукты доедут и в деревни за МКАД

28.07.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске запускают новый сервис доставки продуктов ezhik.by со своими складами товаров в столице. Продукты будут доставлять в том числе за МКАД. Рассказываем, как работает новая компания.


Фото предоставлено сервисом Ежик. бай

В Минске запускается новый сервис доставки продуктов «Ежик.бай». Создатель сервиса — Юка Куст, он же — один из соучредителей сети Gruzin.by. Для реализации проекта к нему присоединился дистрибьютор непродовольственных товаров Андрей Басаранович.

У «Ежик.бай» есть свои два склада товаров — в Сухарево и Уручье. К осени их количество удвоят.

Условия доставки

При заказе от 25 рублей доставка бесплатная, если заказ оформлен на меньшую сумму, то доставка обойдется в 5 рублей.

Сейчас в списке доступных товаров — около 600 наименований, там есть продукты, бытовая химия, средства для стирки и уборки, корм для животных, товары для детей. К концу августа перечень увеличат до 2500 единиц. Кроме продуктов на сайте можно будет заказать еду из некоторых кафе и ресторанов Минска — «Мука», «ЧепеЧем», Bro bakery, Clever Irish Pub, Rib Raw.


В зону доставки входят почти все районы Минска, кроме Ленинского и Заводского. К концу августа и они будут доступны для доставки. Делать покупки через «Ежик» уже могут некоторые поселки и деревни за МКАДом — сюда попадает Копище, Колодищи, Боровляны, Ждановичи, Дроздово, Солнечный, Тарасово, Валерьяново, Озерище, Сенница.

Время ожидания курьера от новой доставки — от 30 до 60 минут, но создатели сервиса предупреждают, из-за большого потока заказов в первую неделю время ожидания товаров может возрасти до 90 минут. Доставка работает с 10 утра до 10 вечера.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске запускают новый сервис доставки продуктов ezhik.by со своими складами товаров в столице. Продукты будут доставлять в том числе за МКАД. Рассказываем, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британский журнал назвал Альфа-Банк лучшим в стране и регионе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика