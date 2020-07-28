Британский журнал назвал Альфа-Банк лучшим в стране и регионе

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Фото: Альфа-Банк

Best Bank in Belarus — награда, которую каждый год вручают ведущему банку страны с впечатляющими финансовыми показателями и прогрессивной бизнес-моделью. Премией отмечают инновационные компании, способные быстро адаптироваться под условия рынка и реагировать на его потребности. Стратегия Mobile First, комплексные адаптивные продукты для клиентов, индивидуальный курс, открытие счетов онлайн для физических лиц и бизнеса, а также OpenAPI — это основные направления, за развитие которых издание отметило Альфу.