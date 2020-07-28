В Пружанах построят новый стадион для брестского «Руха» - там будет их база

Источник материала: Tut.by

Пружаны выбрали для создания базы брестского футбольного клуба «Рух». Об этом сообщает газета «Раённыя будні» со ссылкой на председателя местного райисполкома Юрия Бисуна.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

О футбольных перспективах райцентра глава района сообщил на встрече с трудовым коллективом Пружанского консервного завода. По его словам, в Пружанах собираются построить новый современный микрорайон с «вместительным стадионом».

«Наш регион выбрали для создания базы для футбольного клуба «Рух», — сообщает газета.