|
В Пружанах построят новый стадион для брестского «Руха» - там будет их база
Источник материала: Tut.by
Пружаны выбрали для создания базы брестского футбольного клуба «Рух». Об этом сообщает газета
О футбольных перспективах райцентра глава района сообщил на встрече с трудовым коллективом Пружанского консервного завода. По его словам, в Пружанах собираются построить новый современный микрорайон с «вместительным стадионом».
«Наш регион выбрали для создания базы для футбольного клуба «Рух», — сообщает газета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Райцентр станет базой для брестского футбольного клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)