Источник материала: Новости Волковыска

Получить помощь и поддержку от экспертов смогут Волковысские стартаперы и начинающие бизнесмены в первом в Волковыске бизнес-инкубаторе, который зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь 9 июля 2020 г. на базе общества с ограниченной ответственностью «Инноватика».

— Что такое бизнес-инкубатор? Простыми словами это организация, которая занимается поддержкой и помощью начинающим предпринимателям на этапах первоначального развития и становления, начиная от представления на определенных условиях помещений субъектам хозяйствования (срок деятельности субъектов малого предпринимательства с даты государственной регистрации не должен превышать трех лет) и заканчивая поддержкой и продвижением различных проектов на всех этапах от создания идеи до её реализации. Инкубаторы малого бизнеса помогают стартаперам и «новичкам бизнеса» в первые годы развития их дела. В помощь входят консультации экспертов, обучение маркетингу, продажам, рекламе, аренда офисов. То есть бизнес-инкубатор это тот инструмент, который помогает налаживанию и развитию своего дела с приобретением в последующем финансовой самостоятельности.

Дата официального открытия пока не определена в связи с проведением ремонтных работ. Расположен указанный объект по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 22 (2 этаж). Имеются свободные площади для сдачи в субаренду. Более точную и подробную информацию можно получить у директора - Климовича Василия Станиславовича по телефону: +375 29 2826494.