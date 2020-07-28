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Банки попросили отказаться от рекламы в негосударственных СМИ

28.07.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Банкам, государственным, так и частным, рекомендовали отказаться от размещения рекламы в негосударственных СМИ.

Рекомендация была озвучена на заседании Нацбанка, на котором присутствовали руководители банков, сообщает TUT.by со ссылкой на несколько источников.

В пресс-службе Нацбанка порталу подтвердили, что заседание проводилось 21 июля, но не стали подтверждать и комментировать информацию о рекомендации по рекламе.

В Нацбанке пояснили, что регулирование рекламной деятельности не входит в компетенцию банка, а представители других госорганов или организаций на заседании не присутствовали.

Некоторые банки начали снимать рекламу с негосударственных СМИ, в том числе TUT.by и Onliner, пишет TUT.by.

 
 
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Банкам, государственным, так и частным, рекомендовали отказаться от размещения рекламы в негосударственных СМИ.
 
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