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NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
Источник материала: Tut.by
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м. Об этом
По данным агентства, астероид, который получил название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c.
Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Астрономы относят его к Аполлонам — астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.
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По данным агентства, он максимально сблизится с Землей 5 августа
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