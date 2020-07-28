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NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

28.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м. Об этом пишет ТАСС.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

По данным агентства, астероид, который получил название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c.

Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Астрономы относят его к Аполлонам — астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

 
 
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По данным агентства, он максимально сблизится с Землей 5 августа
 
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