|
Скромное обаяние: Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии
Источник материала: Партизан
Чеченский глава Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что вместо введения против него санкций ему следует вручить Нобелевскую премию за искоренение в Чечне экстремизма.
Как
Напомним, что неделю назад, 20 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что чеченского главу Рамзана Кадырова в санкционный список. «Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», - отмечалось в заявлении. При этом Помпео добавил, что причиной введенных санкций является «причастность Кадырова к серьезным нарушениям прав человека» в Чечне.
Кроме Кадырова, ограничения затронули и его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову. «Мы намерены призывать страны со схожими взглядами принимать аналогичные меры», - заявил Помпео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чеченский глава Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что вместо введения против него санкций ему следует вручить Нобелевскую премию за искоренение в Чечне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)