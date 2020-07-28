Вузы принимают документы от абитуриентов: где самый большой конкурс?

Источник материала: ОНТ

От управления искусственным интеллектом до дизайна виртуальной среды – 17 профессий будущего предлагают в этом году ВУЗы Беларуси.

На некоторые специальности на бюджет уже сформировался конкурс. Среди самых популярных у абитуриентов – главный университет страны. В БГУ на 10 бюджетных мест по специальности «международные отношения в военной сфере» подано 12 заявлений. От будущих пиарщиков – два десятка заявок, а мест всего 14. Максимальный конкурс традиционно складывается на специальность «коммуникативный дизайн» – на 6 бюджетных мест уже претендуют 37 абитуриентов. Востребованная и специальность программиста – четыре человека на одно бюджетное место в БГУИРе. Побороться в этом году придётся и тем, кто рассчитывает стать экономистом или переводчиком. Всего в этом году ВУЗы намерены принять 27 тысяч человек на бюджет и 28 тысяч – на платную форму обучения.

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