Осторожно, бред: белорусам приходят сообщения о записи их разговоров и «мониторинге соцсетей»

Источник материала: Tut.by

Белорусам в мессенджерах начали приходить сообщения о «новых правилах коммуникации», из-за которых якобы постоянно будут вестись записи телефонных разговоров пользователей, а также их личных переписок в мессенджерах и соцсетях. Сообщение с таким же текстом ходит в Рунете уже как минимум три-четыре года — это фейк.



Фото: Marten Bjork / Unsplash

Что за сообщение

Несколько человек обратились в редакцию с одной проблемой: в мессенджерах — чаще всего в Viber — некоторым пользователем начало приходить странное сообщение. Вот какой текст предоставил нам читатель:







«Начиная с завтрашнего дня появляются новые правила коммуникации. Все вызовы будут записаны. Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются. Мониторинг Twitter, мониторинг Facebook, мониторинг всех социальных сетей и форумов. Сообщите тем, кто не знает. Все устройства подключены к ведомственным системам службы прослушки и правительства CDMX. Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали.

Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны! Очень важно передать это сообщение только сегодня. Потому что с завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения. Невероятно, но верно. Просто отправьте его сегодня всем своим близким и друзьям. Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, даже любая шутка!».

Все началось с «Закона Яровой» в России



Ирина Яровая. Фото: wikipedia

Сообщение с точно таким же текстом ходит в Рунете как минимум с 2016—2017 годов, упоминания об этом мы нашли сразу на нескольких российских интернет-ресурсах.

Похоже, изначально оно начало распространяться во время принятия так называемого Закона Яровой — двух российских законопроектов, в числе прочего обязывающих интернет-провайдеров, сотовых операторов и интернет-компании хранить переписку пользователей, а также раскрывать властям ключи для ее расшифровки.

В полном объеме поправки, о которых говорится в законопроектах, в России не работают до сих пор — их исполнение неоднократно откладывалось. Практически сразу же после принятия «Закон Яровой» вызвал шквал критики, особенно в части материальных затрат, которые ложились на местных операторов связи. Эксперты заявили , что стоимость услуг связи из-за этого для обычных пользователей может кратно возрасти.

К самому тексту также есть немало вопросов — в особенности в части про «правительства СDMX». Что это за правительство, или «ведомственные системы», авторы текста предпочитают не уточнять. На самом деле CDMX — аббревиатура, обозначающая столицу Мексики, Мехико. Так, адрес cdmx.gob.mx ведет на сайт городской администрации города.

Напомним, что в Беларуси, России и других соседних странах и без условных «Законов Яровой» существуют правовые механизмы, позволяющие органам внутренних дел, если есть такая необходимость для оперативно-розыскной деятельности, вести наблюдение над гражданами. У нас данная норма регулируется законом «Об оперативно-розыскной деятельности» .

В частности, в статье 31 этого закона сказано , что «контроль в сетях электросвязи представляет собой получение, преобразование и фиксацию с помощью технических средств данных и сообщений, принимаемых, передаваемых, обрабатываемых, хранящихся в сетях электросвязи, прерывание соединений в сетях электросвязи с одновременным установлением абонентских номеров и (или) уникальных кодов идентификации абонентов и (или) их местонахождения в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности».

Ниже — цены популярных у нас смартфонов: