1 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 4-54-23 проведет «прямую телефонную линию» председатель Волковысского райисполкома Михаил Михайлович Ситько.
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Михаил Ситько проведет прямую телефонную линию
28.07.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
1 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 4-54-23 проведет «прямую телефонную линию» председатель Волковысского райисполкома Михаил Михайлович Ситько.
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1 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 4-54-23 проведет «прямую телефонную линию» председатель Волковысского райисполкома Михаил...
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