Крупных сбытчиков наркотиков задержали в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Компанию крупных наркоторговцев задержали в Минске с поличным. Товар сбывали через три интернет-магазина.

Сначала оперативники вышли на след двух уроженцев Брестской области, которые в течение двух месяцев занимались распространением наркотиков. Закупали крупными партиями, а сбывали мелкими дозами.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома: «На арендуемой квартире и в тайниках-закладках правоохранители обнаружили 50 марок, содержащих в своем составе особо опасное вещество – лизергин. 16 г гашиша, более 200 г марихуаны и около 4 грамм пара-метилэфедрона. Приятели расфасовывали их на мелкие дозы и посредством закладок сбывали другим курьерам на территории столицы.

Позже был задержан ещё один наркодилер, как раз в тот момент, когда собирался сделать закладку в одном из парков столицы. Сейчас милиция устанавливает других возможных сообщников.

фото и видео: ГУВД Мингорисполкома

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