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Крупных сбытчиков наркотиков задержали в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Компанию крупных наркоторговцев задержали в Минске с поличным. Товар сбывали через три интернет-магазина.
Сначала оперативники вышли на след двух уроженцев Брестской области, которые в течение двух месяцев занимались распространением наркотиков. Закупали крупными партиями, а сбывали мелкими дозами.
Позже был задержан ещё один наркодилер, как раз в тот момент, когда собирался сделать закладку в одном из парков столицы. Сейчас милиция устанавливает других возможных сообщников.
фото и видео: ГУВД Мингорисполкома
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Компанию крупных наркоторговцев задержали в Минске с поличным. Товар сбывали через три интернет-магазина. Сначала оперативники вышли на след двух уроженцев...
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