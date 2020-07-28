ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему в Беларуси растет цена на бензин - лидирует в Европе и СНГ?

28.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В то время как в большинстве стран Европы цены на бензин в первом полугодии 2020 года снижались, в Беларуси эта цена росла.

Почему в Беларуси растет цена на бензин - лидирует в Европе и СНГ?
 В подавляющем большинстве стран Европы и СНГ цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году. Самое большое падение цен было зафиксировано в Азербайджане (−28 %), Украине (−15,4 %) и Румынии (−14 %).

В Польше и Литве также было отмечено снижение цены на топливо на −10,2 % и −7,5 % соответственно. Тем временем в России стоимость бензина выросла на 0,8%, в Казахстане на 1%, а в Таджикистане на 4,5 %. Но самое большое подорожание зафиксировано в Беларуси — +12,4 % от прошлого года.

Об этом говорится в новом Индексе бензина. Им с Thinktanks.by поделилась команда Picodi.com, которая проследила изменение стоимости бензина в мире и подсчитала, сколько литров бензина могут позволить себе беларусы в 2020 году.



Среди стран Европы и СНГ самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в Казахстане — 0,42 $. Несмотря на это, средняя зарплата в Казахстане окупает 923 литра топлива. В то время как в Швеции литр бензина стоит 1,46 $, а на среднестатистическую зарплату можно позволить себе 1949 литров. Жители Германии также могут похвастаться соотношением оплаты труда к стоимости топлива — 1938 литров.

В Литве же и Польше этот показатель почти идентичен. Среднестатистическая зарплата в этих странах позволяет купить 836 и 832 литра бензина соответственно. В Беларуси хоть и выросла стоимость топлива, количество бензина, которое можно приобрести на среднюю оплату труда, тоже увеличилось по сравнению с прошлым годом и составило 553 литра (528 литров в 2019 г.).


В мировом рейтинге лидирующие позиции занимают страны Персидского залива. В Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте на среднюю зарплату можно купить от 5112 до 8210 литров бензина. Однако стоит отметить, что кувейтцы могут себе позволить на 139 литров меньше, чем в прошлом году. В свою очередь, аравийцы и катарцы в 2020 году могут приобрести на 4933 и 1602 литра больше соответственно.

Самую печальную ситуацию аналитики зафиксировали на Кубе, где средняя оплата труда равна 28 литрам бензина (увеличение на 2 литра). Несмотря на то, что Таджикистан и Замбия тоже находятся внизу рейтинга, жители этих стран могут приобрести в 7 раз больше топлива, чем кубинцы, т.е. 151 и 219 литров соответственно. Но наличие нефти в стране не всегда гарантирует доступность нефтепродуктов для её жителей. В качестве примера можно привести Нигерию, где добывается больше всего нефти в Африке. Сочетание одной из самых низких цен на бензин в мире (0,34 $) и относительно невысокой средней зарплаты в 182 $ не позволяет нигерийцам рассчитывать на большое количество бензина, всего лишь 539 литров.

Аналогичная ситуация и в богатой нефтью России. В стране, которая является второй по объёмам добываемой нефти в мире на среднюю зарплату можно приобрести 919 литров.

Любопытная ситуация сложилась в Венесуэле. Здесь были введены ограничения на покупку бензина в размере 120 литров в месяц на одного жителя по цене примерно 0,025 доллара за литр. Сверх этого лимита топливо можно купить уже по рыночной цене, т.е. 0,50 $/литр, и только на 200 заправочных станциях в стране. Из расчётов Picodi.com следует, что среднестатистическая зарплата в Венесуэле едва покрывает 148 литров бензина (120 литров дотационного бензина и 28 по полной стоимости). Это резкое понижение в сравнении с теоретическими 14 миллиардами литров в 2019 году.

Методология

В этом исследовании использовались данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах национальных статистических управлений или соответствующих министерств. Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2020 года в более чем 100 странах была взята с сайта globalpetrolprices.com и других местных источников. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за последние 90 дней.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В то время как в большинстве стран Европы цены на бензин в первом полугодии 2020 года снижались, в Беларуси эта цена росла.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дико, но факт: беларуские банки попросили отказаться от рекламы в негосударственных СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика