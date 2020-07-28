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Немое кино прямо на улице. В Минске снова пройдет фестиваль «Кинемо»
Источник материала: Tut.by
Восьмой опен-эйр фестиваль немого кино и современной музыки
С 30 июля каждый четверг до конца августа во дворике Музея Азгура будут проходить показы немого кино. Сбор гостей в 21.00, начало показов — в 21.30. Билеты на сеансы стоят по 13 рублей. В этом году в программу попали вот какие фильмы:
«Младший брат» (30 июля)
Страна и год: США, 1927
Влиятельная семья Хикори пользуется уважением в типичном маленьком американском городке Хикоривилль. Отец многодетной семьи Джим Хикори является шерифом этого городка. У него три сына. Олин и Лео — просто хулиганы, а младший — робкий Гарольд. У него нет огромных мускулов, но благодаря своему остроумию он заслуживает уважение своего отца и завоевывает любовь очаровательной Мэри.
«Путешествие на Марс» (6 августа)
Страна и год: Дания, 1918
Капитан Аванти Планетарос возвращается из морского плавания и мечтает о новых свершениях. Его отец — профессор Планетарос — грезит космосом и полетом на Марс. Всего за два года им удается построить небесный корабль «Эксельсиор», готовый к путешествию. Но что их ждет на другой планете?
«Кабинет доктора Калигари» (13 августа)
Страна и год: Германия, 1920
Калигари, странного вида бродячий фокусник, представляет публике сомнамбулу Чезаре, пребывающего в состоянии сна вот уже 23 года и просыпающегося исключительно по приказу Калигари, чтобы ответить на вопросы о будущем. В одно из таких пробуждений Калигари гипнотизирует Чезаре, спящего в похожем на гроб ящике, чтобы тот похитил возлюбленную молодого героя и совершил убийство.
«Асфальт» (20 августа)
Страна и год: Германия, 1929
Эльзе Крамер — не первая девушка, которую жестокий Берлин конца 1920-х толкает на путь преступления. Однако ее молодость и шарм позволяют ей с легкостью обманывать мужчин, добиваясь от них всего, что она пожелает. Схваченная при попытке украсть драгоценности из магазина, она старается очаровать молодого полицейского по имени Альберт Хольк и просит отпустить ее на первый раз. В сердце Альберта вспыхивает роковая страсть…
Программа короткометражных фильмов (27 августа)
В заключительный вечер на экране покажут программу короткометражных фильмов с музыкой молодых композиторов из Беларуси и Польши — победителей профессионального конкурса, организованного в рамках фестиваля «Кинемо». В программе — короткометражки «Антракт» (Рене Клер), «Оставьте меня в покое» и «Морская звезда» (Ман Рэй), «Андалузский пес» (Луис Бунюэль). За музыку будет отвечать Игорь Комар, исполнители — Five-Storey Ensemble.
Все показы будут проходить под открытым небом, поэтому организаторы фестиваля рекомендуют брать с собой теплую одежду, коврики, пледы и зонты.
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Восьмой опен-эйр фестиваль немого кино и современной музыки «Кинемо» пройдет в Минске с 30 июля по 27 августа. В его рамках минчанам покажут четыре немых фильма и...
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