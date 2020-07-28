Немое кино прямо на улице. В Минске снова пройдет фестиваль «Кинемо»

Источник материала: Tut.by

Восьмой опен-эйр фестиваль немого кино и современной музыки «Кинемо» пройдет в Минске с 30 июля по 27 августа . В его рамках минчанам покажут четыре немых фильма и несколько короткометражек из классики мирового кинематографа, озвученных современными музыкантами и композиторами.

С 30 июля каждый четверг до конца августа во дворике Музея Азгура будут проходить показы немого кино. Сбор гостей в 21.00, начало показов — в 21.30. Билеты на сеансы стоят по 13 рублей. В этом году в программу попали вот какие фильмы:

«Младший брат» (30 июля)

Страна и год: США, 1927

Продолжительность: 81 минута

Режиссеры: Тед Вильде, Льюис Майлстоун, Гарольд Ллойд

В ролях: Гарольд Ллойд, Джобина Ральстон, Уолтер Джеймс, Лео Уиллис

Музыка: Марина Ромейко (фортепиано)



Кадр из фильма

Влиятельная семья Хикори пользуется уважением в типичном маленьком американском городке Хикоривилль. Отец многодетной семьи Джим Хикори является шерифом этого городка. У него три сына. Олин и Лео — просто хулиганы, а младший — робкий Гарольд. У него нет огромных мускулов, но благодаря своему остроумию он заслуживает уважение своего отца и завоевывает любовь очаровательной Мэри.

«Путешествие на Марс» (6 августа)

Страна и год: Дания, 1918

Продолжительность: 81 минута

Режиссер: Форест Хольгер-Мадсен

В ролях: Гуннар Толнес, Николай Нейендам, Занни Петерсен

Музыка: «Грезы Пафнутия»



Кадр из фильма

Капитан Аванти Планетарос возвращается из морского плавания и мечтает о новых свершениях. Его отец — профессор Планетарос — грезит космосом и полетом на Марс. Всего за два года им удается построить небесный корабль «Эксельсиор», готовый к путешествию. Но что их ждет на другой планете?

«Кабинет доктора Калигари» (13 августа)

Страна и год: Германия, 1920

Продолжительность: 77 минут

Режиссер: Роберт Вине

В ролях: Вернер Краусс, Конрад Файдт, Фридрих Феэр, Лиль Даговер

Музыка: Ольга Подгайская, исполнители: Five-Storey Ensemble



Кадр из фильма

Калигари, странного вида бродячий фокусник, представляет публике сомнамбулу Чезаре, пребывающего в состоянии сна вот уже 23 года и просыпающегося исключительно по приказу Калигари, чтобы ответить на вопросы о будущем. В одно из таких пробуждений Калигари гипнотизирует Чезаре, спящего в похожем на гроб ящике, чтобы тот похитил возлюбленную молодого героя и совершил убийство.

«Асфальт» (20 августа)

Страна и год: Германия, 1929

Продолжительность: 93 минуты

Режиссер: Джо Мэй

В ролях: Густав Фрёлих, Бетти Аманн, Альберт Штайнрюк, Эльзе Хеллер

Музыка: Фердинанд Брайль (Германия), исполнители: Ольга Подгайская (фортепиано, электроника), Анастасия Карпенко (скрипка), Андрей Михалевич (тромбон)



Кадр из фильма

Эльзе Крамер — не первая девушка, которую жестокий Берлин конца 1920-х толкает на путь преступления. Однако ее молодость и шарм позволяют ей с легкостью обманывать мужчин, добиваясь от них всего, что она пожелает. Схваченная при попытке украсть драгоценности из магазина, она старается очаровать молодого полицейского по имени Альберт Хольк и просит отпустить ее на первый раз. В сердце Альберта вспыхивает роковая страсть…

Программа короткометражных фильмов (27 августа)



Кадр из фильма «Андалузский пес»

В заключительный вечер на экране покажут программу короткометражных фильмов с музыкой молодых композиторов из Беларуси и Польши — победителей профессионального конкурса, организованного в рамках фестиваля «Кинемо». В программе — короткометражки «Антракт» (Рене Клер), «Оставьте меня в покое» и «Морская звезда» (Ман Рэй), «Андалузский пес» (Луис Бунюэль). За музыку будет отвечать Игорь Комар, исполнители — Five-Storey Ensemble.

Все показы будут проходить под открытым небом, поэтому организаторы фестиваля рекомендуют брать с собой теплую одежду, коврики, пледы и зонты.

Когда: 30 июля — 27 августа, 21.00

Где: внутренний дворик Музея-мастерской З.И. Азгура

Сколько: 13 рублей Расписание и билеты

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